Lourdes Oyarbide, campeona de España en ruta con una exhibición

Publicado 29/06/2019 22:59:53 CET

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ciclista alavesa Lourdes Oyarbide (Movistar) se ha proclamado este sábado campeona de España de ciclismo en ruta tras apuntarse un recorrido de 108 kilómetros bajo un extenuante calor entre Archena y Lorca, completando así su sensacional actuación en estos Nacionales tras la medalla de plata que logró este viernes en la contrarreloj.

La vasca protagonizó un recital durante los últimos 40 kms, en los que tras atacar en la Santa de Totana, pudo mantener a raya a las brillantes Irene Méndez y Mireia Benito para ganarse el derecho a lucir el maillot de campeona nacional durante los próximos 365 días.

La carrera quedó marcada desde su formación en el kilómetro 3 por una escapada en la que se han filtrado Iurani Blanco, Alba Teruel, Lucía González, Elena Pérez, Mireia Orengo, Paula Suárez y Mireia Benito. El buen entendimiento entre todas ellas las llevó a lograr un margen superior a los tres minutos, que provocó la reacción desde atrás de las que serían a la postre oro y plata: Lourdes Oyarbide e Irene Méndez.

La del Movistar Team y la corredora del Río Miera enjugaron la desventaja y se unieron a la cabeza de carrera justo antes del ascenso a la Santa de la Totana, donde se produjo el movimiento ganador. Al tiempo que Iurani Blanco, Lucía González y Alba Teruel cedieron bajo el intenso calor murciano, que llegó a alcanzar los 38°, Oyarbide arrancó demostrando su polivalencia.

En la ascensión al Castillo de Lorca, Oyarbide supo sufrir en la ascensión y ser prudente en el técnico descenso para asegurar un triunfo que redondea una temporada formidable tras ganar en la Vuelta a Burgos y ser tercera en el 'Internationale Lotto Thüringen Ladies Tour'. Completaron el podio Irene Méndez y Mireia Benito.

"Ha sido una alegría enorme para mí, que no me suelo ver en situaciones así y este año lo he podido vivir en varias ocasiones; para el equipo, por el fantástico trabajo que han hecho; y un espectáculo tremendo, que afortunadamente la gente ha podido disfrutar por televisión, una medida que considero fantástica y que da mucho valor a nuestro trabajo. Simplemente, feliz", indicó.

CARMELO URBANO, CAMPEÓN DE ESPAÑA SUB-23.

Horas antes se disputó la prueba para ciclistas Sub-23 y el andaluz Carmelo Urbano se llegó el título. En 2018 ya conquistó la plata y este sábado se ha hecho con el oro en una vibrante carrera que se ha decidido en el descenso del Alto del Castillo de Lorca, donde Adriá, Ibarguren y Grávalos han terminado por el suelo.