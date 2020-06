Marc Soler: "Es mi primera vez como líder, pero voy al Giro a dar guerra"

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Marc Soler, que ejercerá de líder del Movistar Team en el Giro de Italia 2020, se mostró "muy ilusionado" por debutar como número uno y aseguró que intentará "dar un poco de guerra" en una carrera donde podría beneficiarle el recorrido y que se disputa entre el 3 y el 25 de octubre.

"Eusebio Unzué me propuso ir al Giro un jueves o un viernes, hablamos un rato y al principio me dijo que tenía el fin de semana para pensarlo (...) Miré el calendario y pensé que no era tan mala idea. Cada vez me fui animando más y me vi con ganas de aceptar este reto. Noy voy con ninguna aspiración, no había tenido esta oportunidad y simplemente quiero hacerlo bien", dijo Soler, que rápidamente matizó sus declaraciones.

"Aspiraciones siempre hay, pero es mi primera vez como líder y las ganas están ahí. Voy al Giro a dar un poco de guerra. Es una vuelta de tres semanas y quiero probar a ver qué tal sale. Esperemos que salga lo mejor posible y que terminemos lo más arriba posible", añadió el ciclista de 26 años en el acto de presentación de Movistar para lo que resta de esta atípica temporada debido a la pandemia del coronavirus.

En relación al Mundial, Soler prefirió ser prudente porque la prueba tendrá lugar el domingo 27 de septiembre, a menos de una semana para que comience su gran reto en Italia. "No he hablado con el seleccionador y no sé si iré convocado. Si me toca ir estaré al máximo para ayudar a Valverde en el Mundial", añadió el corredor nacido en Villanueva y Geltrú, que confesó haber tenido "momentos difíciles" durante el confinamiento.

"Al principio me costó un poco adaptarme al rodillo, luego empecé más tranquilo porque sufría mucho con las carreras virtuales. Y viendo que iba para largo lo tomé de otra manera. Ahora que ya podemos retomar los entrenamientos estoy con muchas ganas por todo lo que viene. Me gustó mucho que Unzue me propusiese ir al Giro", añadió.

"Ha sido difícil entrenar solo, echar muchas horas y saber que otros años, a estas alturas, estabas en competición. Al final costará más adaptarse, pero creo que puede ir muy bien. El equipo está preparado para que todo vaya bien, sobre todo de cara a la competición", finalizó Soler en la rueda de prensa virtual ofrecida por Movistar.