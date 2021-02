Mavi García: "En los dos últimos años he aprendido muchas cosas y creo que este puede ser mejor"

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ciclista española Mavi García, del Alé BTC Ljubljana Cipollini, espera vivir una temporada 2021 aún "mejor" que en la anterior, donde rindió a muy buen nivel, apoyada sobre todo en haber aprendido "muchas cosas en los dos últimos años".

"En los últimos dos años he aprendido muchas cosas y creo que en esta próxima temporada voy a poner en práctica detalles que no tuve en cuenta. Creo que puede ser mejor, quiero mejorar, disfrutar y luchar por las primeras posiciones en carreras importantes", apuntó García en una entrevista a la web de 'Cyclingnews' publicada este martes.

La mallorquina brilló en 2020 tras el confinamiento, un parón del que salió con la "agradable sorpresa" de sentirse muy "muy fuerte". "Y eso me hizo querer mejorar aún más mi carrera", señaló la balear que fue segunda en la Emakumeen Nafarroako Klasikoa y la Strade Bianche, décima en el Giro y conquistó los dos títulos nacionales en línea y contrarreloj.

García sólo lleva "cinco años corriendo en pruebas de carretera" tras haber pasado por el duatlón y le costó inicialmente "entrar en un deporte con tantas cosas por aprender, que requiere técnica y experiencia para estar en un pelotón y saber qué hacer". Además, su edad, 37 años recién cumplidos, le hace tener "los pies en la tierra"

Actualmente, es la ciclista española mejor clasificada en el ranking mundial (14) y su labor junto a la de Ane Santesteban, Eider Merino, Alicia González y Sheyla Gutiérrez han provocado, ha ayudado a situar a España en el décimo puesto en la clasificación por países y la posibilidad para haya tres plazas, dos en la prueba de línea y otra para la crono, en los Juegos de Tokio de este verano.

"Para mí es algo muy emocionante ser elegida porque nunca he estado en unos Juegos y si también puedo hacer una buena carrera allí, mucho mejor", remarcó la ex del Movistar Team, que considera "mucha ambición" el poder subir al podio olímpico. "Sé que es muy difícil, pero siempre hay que pensar en grande porque si no, seguramente no se logrará", advirtió García que, "a largo plazo", no ve la retirada. "No es fácil dedicar tu vida a hacer lo que más te gusta y yo siempre pienso en darlo todo hasta que pierdo la ilusión", sentenció.