Michal Kwiatkowski: "Tengo mucho respeto al maillot rojo"

Publicado 27/08/2018 20:49:46 CET

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ciclista polaco Michal Kwiatkowski (Team Sky), líder de la Vuelta a España, considera que hay competidores "muy buenos" y que su objetivo es "llegar a Madrid", a la vez que avisa de que su compañero de equipo, el español David de la Cruz y que "seguro" les dará una alegría.

"Tengo mucho respeto a este maillot, el rojo, y me gustaría honrarlo con alguna etapa. Hay gente muy buena en la vuelta. Mi objetivo es llegar a Madrid. En mi equipo también está De la Cruz que tiene una excelente forma y que seguro que nos dará alguna alegría", comentó.

Sobre la etapa del martes, con final en Alfacar, en la sierra de la Alfaguara, el polaco explica que no conoce el recorrido, más allá de lo que ha podido leer sobre ella.

"La etapa de mañana no la conozco, solo lo que he visto en el libro de ruta, sé que es un final en alto y por supuesto hay que saber gestionar las fuerzas y energías, ahora en el hotel me informaré mucho mejor de cómo es el recorrido y la llegada. Hay que tener en cuenta que estamos en la primera semana de carrera", analizó.

Kwiatkowski, de 28 años, es el líder de la clasificación general con 14 segundos de ventaja sobre Alejandro Valverde (Movistar Team). Ésta es su segunda participación en La Vuelta. En la única ocasión, en 2016, no pudo terminar la carrera, abandonando. Fue campeón del Mundial en Ruta en 2014.