Mikel Landa: "El dorsal 'uno' del Movistar no me pesa"

Publicado 08/05/2019 18:34:53 CET

"Me da igual no estar en alguna lista de favoritos, no creo que Roglic o Dumoulin me den dos metros"

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El corredor del Movistar Team Mikel Landa aseguró que liderar al equipo telefónico en el próximo Giro de Italia, que se disputa del 11 de mayo al 2 de junio, no le "pesa", confesó que echará en falta tener a su lado la "madurez" de Alejandro Valverde y que la carrera 'rosa' es "especial" porque fue en la que 'explotó' para el gran público.

"¿Llevar el 'dorsal' uno del Movistar? Me hace ilusión. ¿Pesar? No, no me va a pesar. El Giro va a ser durísimo, es una carrera especial porque fue en la que exploté. Me da igual no estar en alguna lista de favoritos, no creo que Roglic o Dumoulin me den dos metros", dijo en la presentación de la cobertura de Eurosport para el Giro.

Mikel Landa, que dijo que mejora la uña del pie que se dañó en la Lieja-Bastoña-Lieja, confía en llegar con opciones a ganar la general en la tercera semana. "En la primera semana habrá un favorito, en la segunda, otro, y en la tercera, espero que haya un escalador que le dé la vuelta a la carrera", expresó.

Para ello, el ciclista alavés indicó que ha trabajado intensamente en el invierno para minimizar la pérdida en las cronos, aunque la fractura en la clavícula que se produjo en la Challenge de Mallorca le ha frenado esa progresión. "Para ganar, que haya salud y después las piernas dirán", apuntó el líder del equipo telefónico.

Subrayó que intentará "buscarle algún error" al esloveno Primoz Roglic, el principal favorito, y se declaró satisfecho por la ausencia de los ciclistas 'franquicia' del Ineos en el Giro, caso de Chris Froome y Geraint Thomas. "Es un favorito menos, aunque hay otros seis o siete. Con ello se abre un poco más la carrera", admitió.

Asimismo, el pupilo de Eusebio Unzué se felicitó por el "buen equipo" que presentará el Movistar en el Giro, pese a la ausencia por lesión del campeón del mundo, Alejandro Valverde, que no se ha recuperado de un edema óseo en el sacro y no estará en la salida este sábado en Bolonia.

"Esperamos no echarle de menos. Alejandro me da tranquilidad, tiene enchufado al equipo y su veteranía me venía bien. Carapaz es un apoyo importante porque es tener a un corredor casi tan fuerte como tú", comentó.

Acerca de su futuro, Landa recordó que acaba contrato en este 2019 y que su papel en el Giro puede ser clave en la renovación con Movistar. "Este año me toca renovar. El Giro es una oportunidad importante y espero que salga todo bien", deseó el ciclista 'telefónico', cuyos primeros recuerdos del Giro se remontan a Stefano Garzelli, ganador de la 'corsa' en 2000.