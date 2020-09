El Movistar Team anuncia el fichaje de Sara Martín para las dos próximas temporadas

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Movistar Team anunció este miércoles el fichaje por las dos próximas temporadas de la joven ciclista española Sara Martín, actualmente en las filas del Sopela Women's Team y actual subcampeona de España de contrarreloj.

La formación que dirige Sebastián Unzué celebró la llegada en 2021 de una "ciclista muy completa, gran rodadora, consistente en la escalada y con una razonable punta de velocidad, y que ha dado en los últimos meses, tras el regreso a la competición, el paso clave en su progresión como ciclista".

La arandina, ganadora en 2019 de la Copa de España de Villasana de Mena, logró el pasado agosto en Jaén los dos títulos de campeona de España Sub-23, en ruta y contrarreloj, especialidad esta última en la que fue subcampeona élite, y se convierte en el tercer fichaje del Movistar Team para 2021 tras los de la danesa Emma Norsgaard y la neerlandesa Anniek van Vleuten.

"Es una ilusión poder dar este salto hacia adelante. Ya en su día el salto de junior a un equipo UCI como Sopela, donde estaban algunas de las ciclistas españolas que justo pasaban a Movistar Team y que tenías como referencia, fue muy importante. Ahora, tener oportunidad de llegar al WorldTour y estar con ellas como compañeras, e incluso con ciclistas de referencia mundial como Annemiek Van Vleuten, es algo muy grande para mí. Desde que me dediqué al ciclismo al cien por cien he ido progresando cada año, y este salto sin duda me fortalecerá", celebró Martín.

Por su parte, el manager general Sebastián Unzué indicó que este fichaje "ratifica la apuesta" del equipo "por jóvenes corredoras españolas". "Sara es una ciclista que, a pesar de su juventud, ha demostrado que ser capaz de grandes cosas ya en el presente", apuntó.

"Sara rinde bien en todos los terrenos y lo mejor es que aún tiene mucho margen de crecimiento en todos ellos, por lo que tenemos muchas ganas de aportarle todo lo posible y poner todos los medios necesarios para que siga creciendo, desarrollándose y que llegue, como apunta, a ser una de las referencias de futuro de nuestro país. Su incorporación confirma que seguimos apostando por lo nacional, y para ciclistas como Sara será muy positivo correr junto a una gran líder como Annemiek", sentenció.