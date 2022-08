Nairo Quintana no correrá La Vuelta para defenderse en el TAD

Archivo - 06 March 2022, France, Mantes-La-Ville: Colombian cyclist Nairo Quintana of Arkea-Samsic is seen at the start of the first stage of the 80th edition of the Paris-Nice cycling race, 159.8 km in Mantes-la-Ville. Photo: David Stockman/belga/dpa - David Stockman/belga/dpa - Archivo