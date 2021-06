Natalia Fischer, campeona de Europa de XC Maratón

MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ciclista española Natalia Fischer se ha proclamado campeona de Europa de XC Maratón en Evolene (Suiza) en su primera participación en esta prueba, después de imponerse a algunas de las mejores especialistas del mundo como las suizas Steffi Häberlin y Ramona Forchini, portadora del maillot arcoíris.

La biker andaluza tomó la iniciativa junto a Häberlin en el exigente recorrido de 70 kilómetros y 3.420 metros de ascensión. "He tenido una buena salida. Quería estar en cabeza desde el inicio, imponiendo mi ritmo y me he escapado con la suiza. Hemos colaborado y coronado juntas los dos primeros puertos de montaña", indició en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC).

Superado el ecuador de la carrera, en el puerto de montaña decisivo, Fischer atacó a su compañera de escapada y se escapó en la cima, donde tampoco le pudo seguir la vigente campeona del mundo, la suiza Ramona Forchini. "Ya tenía previsto donde atacar y he seguido el plan, tratando de abrir hueco antes de la última bajada, muy técnica, para afrontarla con tranquilidad y seguridad. He podido conseguir una ventaja de unos cinco minutos", relató.

El próximo objetivo de la nueva campeona de Europa de MTB Maratón será el Campeonato de España de Cross Country (Sabiñánigo, Huesca), posterior a la prueba de Copa del Mundo que se disputará en Les Gets (Francia), donde también competirá.