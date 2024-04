Niewiadoma: "Las escaladoras tendrán oportunidades para decantar la general de La Vuelta Femenina by Carrefour.es"

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ciclista polaca Kasia Niewiadoma (Canyon//SRAM), reciente ganadora de la Flecha Valona femenina, ha asegurado que las vueltas por etapas requieren "una mayor fortaleza" que las clásicas, y cree que en La Vuelta Femenina by Carrefour.es, que se celebrará del 28 de abril al 5 de mayo, "las escaladoras dispondrán de muchas oportunidades para decantar la general".

"La forma de competir en una prueba por etapas es bastante menos tensa que en las clásicas, pero requiere de una mayor fortaleza cuesta arriba: de hecho, en La Vuelta Femenina by Carrefour.es las escaladoras dispondrán de muchas oportunidades para decantar la general en su favor", señaló en una entrevista para la organización de la prueba catalana.

Además, aseguró que cuando una se prepara para las clásicas se trabajan "determinados aspectos destinados a tener más 'chispa'". "Cambiar el chip en sólo seis días para adaptarte a esfuerzos más largos y a otro estilo de competición es bastante complicado. En el pasado, de hecho, no hubiera empezado a pensar en las vueltas hasta que el período de clásicas no hubiera terminado. Este año, sin embargo, pude concentrarme en el Teide durante el mes de marzo para trabajar en ambos objetivos. Creo que estoy en muy buena forma. De todas formas, me espero una carrera muy dura", manifestó.

Sobre la ronda catalana, aseguró que es "muy bonito" ver cómo ha crecido "desde el formato de cuatro días hasta las ocho etapas de este año". "Se nota mucho cómo cada vez recibimos más atención, y lo bien organizada que está la carrera. Tengo muy buenos recuerdos de la edición del año pasada por lo duro que era el recorrido y por la visibilidad de la que gozamos", subrayó.

Niewiadoma también reconoció que le "encanta" España. "Tengo muchísimos buenos recuerdos ligados a España. Cuando me centré en el ciclismo profesional, me mudé a Girona. Primero viví con una compañera, y luego conocí a mi pareja, con quien seguí residiendo en la ciudad. Hace dos años nos mudamos a Andorra porque Girona estaba un poco saturada de ciclistas y sentíamos que necesitábamos un poco de espacio personal fuera del 'mundillo'", afirmó.

La polaca rompió el miércoles una sequía de 1.770 días sin conseguir una victoria individual, desde la cuarta etapa del The Women's Tour británico de 2019 hasta la Flecha Valona de 2024. "Espero que esta victoria sirva para inspirar a muchas personas que ahora mismo estén persiguiendo sus sueños sin alcanzarlos. He fracasado muchas veces, nadando para morir en la orilla, y nunca he dejado de creer en mí misma. La recompensa a nuestros esfuerzos siempre está ahí, esperándonos", apuntó.

"A mí hay otras personas que me inspiran, en muchos aspectos de mi vida, y siento que los actos y las palabras de otras personas pueden influir mucho en mí. Por eso quiero ser un motivo de inspiración para los demás. Es mucho mejor lograr algo y compartir la alegría y la felicidad con los demás que guardármelas para mí. Me gusta que las relaciones sean bidireccionales: dar y recibir. Es una manera bonita de ver la vida: compartir con los demás tanto los buenos como los malos momentos de tu vida", prosiguió.

En otro orden de cosas, Niewiadoma desveló que tres figuras son su inspiración. "En primer lugar, mi mejor amiga, Marianne. En segundo, Elisa Longo Borghini: viene de superar tantísimos contratiempos la pasada temporada, que se le puso todo en contra, y aun así está rindiendo a un nivel altísimo. Me encanta correr contra ella. Nuestras formas de competir son muy similares. Durante años nos hemos estado enfrentando en el mejor de los sentidos, alegrándonos por la otra una vez cruzábamos la línea de meta, y me gustaría seguir mucho tiempo así. Por último, todas las mujeres de mi equipo, Canyon//SRAM, son un motivo de inspiración para mí", expresó.

Por último, explicó que el desarrollo personal "ocurre fundamentalmente en los momentos malos". "Todos sufrimos este tipo de crisis, o bajones. También la edad ayuda: cuanto más maduras, más claro ves qué importa de verdad y cuáles son las preocupaciones innecesarias. En mi caso, el COVID me hizo darme cuenta de hasta qué punto estoy enamorada de este deporte. Sobrevino poco después de mi última victoria y, a partir de entonces, cada vez me parecía más y más difícil conseguir otra. Sentía un hambre de triunfo enorme que me hizo reflexionar en torno a qué podía hacer para llegar a ser la mejor ciclista del mundo, buscando la perfección como hace cualquier persona apasionada por su trabajo", finalizó.