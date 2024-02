Oscar Freire volverá a participar junto a su hijo Marcos en la Vuelta a Ibiza de Mountain Bike

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El exciclista español Óscar Freire, tricampeón del mundo de ciclismo en carretera, volverá a competir este año junto a su hijo Marcos en la Vuelta a Ibiza MTB SCOTT by Shimano, que se disputará del 29 al 31 de marzo.

"Las próximas semanas me voy fuera y no podré entrenar, mientras que él está en una forma física increíble, es juvenil de segundo año y ya va rodando bien. Veremos cuando vuelva y lleguemos a Ibiza, seguro que noto la falta de kilómetros", aseguró Óscar Freire sobre su hijo, también velocista, en declaraciones facilitadas por la organización de la prueba.

El cántabro reconoce que la Vuelta a Ibiza le atrae. "Siempre me ha gustado el 'mountain bike', pero practicarlo en Ibiza es otra historia. La combinación de calas con montaña pura es algo que no se espera nadie antes de adentrarse en sus senderos. No sólo es la prueba en sí, es todo lo que hay a su alrededor", admite.

De su paso el año pasado por la carrera, además de debutar junto a su hijo, también se fijó en el ambiente. "Yo estoy acostumbrado a vivirlo desde dentro y muchas veces no te fijas en ciertas cosas, pero aquí también disfrutan los acompañantes. Era muy bonito compartir con el resto de los ciclistas cuando la etapa terminaba. En otras competiciones, no sucede así y es una de las mejores partes, ese ambiente familiar", apuntó.