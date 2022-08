Óscar Pereiro: "Enric Mas no es Alberto Contador y cuando lo entendamos lo valoraremos"

MADRID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ganador del Tour de Francia 2006 Óscar Pereiro, sobre el momento que atraviesa el ciclismo español, aseguró que "es un error focalizar todo en Enric Mas" porque "no es Alberto Contador", y añadió que al mallorquín se le valorará más cuando se entienda que no se les puede comparar.

"Creo que es un error focalizar todo en Enric Mas. Enric no es Alberto Contador, es Enric. Cuando entendamos que Enric es Enric lo valoraremos como es y él creo que se liberará y empezará a rendir a más nivel del que lo está haciendo ahora mismo", declaró Pereiro en una entrevista a Europa Press.

El gallego argumentó que esta comparación no tiene sentido porque "Alberto (Contador) tenía una manera de competir muy diferente a él, un corredor agresivo, era el mejor a su momento a nivel mundial", mientras que "Enric es un corredor que tiene unas condiciones muy buenas para disputar grandes carreras, un corredor que es fondista nato, pero no tiene el carácter de Alberto".

Para Pereiro, en España no se valora "que el primero que quiere rendir al máximo nivel es el deportista", y que a veces esto no sucede. "Si no rindes, o no te salen las cosas es porque o no estás bien, no te has preparado bien, o la preparación no te ha sentado bien", completó.

"Al final es que los españoles estábamos acostumbrados a: Tour, va a haber un español que va a estar ahí delante. Y que después en este país estamos acostumbrados a la mínima a liquidar a la gente, yo lo he visto con Nadal, que ya estaba acabado hace cuatro, cinco o seis años, con Fernando Alonso, con Enric Más, lo he visto con tanta y tanta gente. Ahora tenemos que tener los pies en la tierra", señaló el exciclista.

Pereiro se remontó al principio del siglo XXI, cuando el ciclismo español dominaba en el panorama mundial y se llevaba las grandes vueltas. "Es una época en la que conseguíamos cosas muy chulas. Que tres españoles ganen el Tour en cuatro años es que es la leche, me parece increíble", apuntó.

El que fuera ganador del Tour 2006 recordó que "parecía que había un vacío desde Miguel Induráin, aunque es verdad que apareció Beloki, por momentos el propio Olano intentándolo", pero que, desde su victoria en la ronda gala "hasta el año 2012 o 2013, fue una locura". "Con Carlos (Sastre), Alberto (Contador), Purito (Rodríguez) en podio, Samuel Sánchez. ¿Eso era normal? Pues igual es que lo normal no era eso, ni lo normal es lo que tenemos ahora ni tan normal es aquello", añadió.

Ahora, tras un Tour de Francia en el que solo terminaron cuatro españoles, Óscar Pereiro pide paciencia a la hora de buscar desesperadamente a ciclistas que puedan ganar una gran vuelta. "Estamos cometiendo el mismo error, estamos buscando ya un sustituto. Por fortuna, creo que estamos en un momento donde Mikel Landa y Enric Mas, entre otros, tienen que de alguna manera darnos resultados", comentó.

Para el futuro, el gallego cree que "hay una generación" interesante. "Juanpe López tiene 24 años, es un chaval muy jovencito, y después yo sé que esto va a acabar en Ayuso y en Carlos Rodríguez, que son dos corredores que, repito, tienen potencial, vienen haciendo cosas muy chulas, apuntan muy alto, y si les dejamos volar libre, probablemente sean los candidatos a llenar el vacío ese que sentimos en este Tour, pero no se lo exigimos ya", explicó.

Sin embargo, pide paciencia. "Que veamos a Pogacar ganar el Tour de Francia con 21 años no quiere decir que lo tenga que ganar cualquier otro, dejemos que maduren y que a partir de los 23, 24 o 25 años que todos salgan un pelín, volveremos a ver dónde está", sentenció.

CREE QUE SIN COVID-19 NO HUBIERA SEGUIDO VALVERDE

Esta edición de La Vuelta supondrá la última para Alejandro Valverde, que se retira este 2022 y que llegó a compartir equipo con el gallego. "Yo creo que Alejandro está desde el año 2002 o 2001. Yo he estado con él hace 15 años de compañero, sabía que su carrera iba a ser muy larga, la fecha límite no", declaró.

"Estaba seguro de que iba a ser un corredor que iba a estar muchos años en la bici porque primero tiene un talento, de estos que nacen, le tocan con una varita y le dicen 'chico, dedícate a la bicicleta que vas a ser la hostia', y después porque que le gusta tanto, tanto, tanto este deporte, que se lo pasa tan bien compitiendo y es tan competitivo que es la leche", afirmó Pereiro.

El que fuera ciclista profesional hasta el año 2010 cree que "si no llega a existir el COVID-19 Alejandro no estaría compitiendo a día de hoy". "Alejandro yo creo que ha alargado su carrera dos años más para despedirse como se merece, con el público en las cunetas, acercándose a él, sacándose fotos, recibiendo el cariño. Le vamos a echar mucho de menos, por su forma de correr, su forma de ser, lo que aporta, a mí me va a dar mucha tristeza, la verdad", concluyó.