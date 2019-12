Patxi Vila, nuevo Responsable de Rendimiento del Movistar Team

Publicado 16/12/2019 11:56:27 CET

El Movistar Team anunció este lunes la llegada del exciclista Patxi Villa como nuevo Responsable de Rendimiento, un puesto en el que , cumplirá funciones clave en la organización de las distintas áreas deportivas del conjunto de Eusebio Unzué.

El navarro, que cuenta con una dilatada carrera profesional, en la que también formó parte de esta estructura, de 2001 a 2002, celebró llegar al 'staff' de un equipo al que ha tenido "siempre como una referencia".

"Es el equipo de casa y es el lugar donde corrían mis ídolos, como 'Perico' (Delgado) o Miguel (Indurain). He pasado tres años muy agradables en Bora-Hansgrohe, apoyando la parte más deportiva del proyecto, y en este momento de profunda transformación que tenemos en Movistar Team he considerado que era el momento adecuado para volver", indicó en declaraciones facilitadas por el equipo 'telefónico'.

Ahora, Vila intentará "aportar la experiencia y el método de trabajo" que ha conseguido "a partir de la visión de estar en todos los lados de un equipo". "He sido ciclista profesional, he trabajado con corredores como preparador, he sido responsable deportivo y también me he encargado de facetas técnicas en una gran empresa (Specialized) dedicada a la fabricación de bicicletas y componentes", señaló.

"Por todo ello, creo que mi papel fundamental es facilitar la labor de los miembros del equipo con los que trabajo, tanto corredores como staff, y apoyar la planificación y el funcionamiento general del equipo", añadió el exciclista.

Esta tampoco olvida la importancia a nivel personal de "volver a estar cerca de casa y compartir equipo con gente que habla castellano" ya que esto provoca "una mayor facilidad cultural que al final se traduce en un mejor trabajo". "Estoy muy agradecido a Eusebio y a todos los compañeros de equipo por la acogida y deseoso de comenzar a ayudar a que este grupo siga haciendo camino", sentenció.