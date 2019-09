Pogacar: "Recibí un gran apoyo y he ido a tope durante la última hora de etapa"

Publicado 14/09/2019 20:07:46 CET

MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ciclista esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) destacó este sábado haber recibido "un gran apoyo" durante la vigésima y penúltima etapa de la Vuelta a España, disputada sobre 190,4 kilómetros entre Arenas de San Pedro y Plataforma de Gredos (Ávila), y haber "ido a tope durante la última hora" hasta lograr el triunfo en la meta.

"Recibí un gran apoyo de parte de los aficionados eslovenos, mi familia y el coche de equipo. Me dieron una motivación increíble y he ido a tope durante la última hora. Ellos me lo han hecho más fácil", afirmó Pogacar a los medios oficiales de La Vuelta.

"Definitivamente he tenido paciencia. Mis piernas estaban bien, pero en la primera parte de la etapa no me sentía tan animado. Sin embargo, vi que todo el mundo estaba incómodo con la lluvia y con el frío. En la última subida me sentí bien y decidí atacar. López había hecho un gran esfuerzo y elegí el momento adecuado", indicó el esloveno.

"Ha sido increíble, con muchísimas emociones. No me creo que haya ganado tres etapas en mi primera 'grande'. Apenas soy consciente de que voy a estar en el podio final. Será un honor estar en el mismo podio que Alejandro Valverde y Primoz Roglic. Es realmente increíble. Nunca me imaginé esto. Me llevará algunos días ser consciente y entender lo que he hecho", concluyó el ganador de la vigésima etapa.