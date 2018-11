PorUnaLeyJusta, RFEC, FETRI y ACP piden más esfuerzo a los políticos para proteger a las víctimas

Publicado 14/11/2018 13:56:27 CET

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La plataforma #PorUnaLeyJusta, la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC), la Federación Española de Triatlón (FETRI) y la Asociación de Ciclistas Profesionales (ACP) han solicitado a los grupos parlamentarios que "redoblen sus esfuerzos" para conseguir tramitar la reforma del Código Penal para proteger más a las víctimas de accidentes de tráfico, después de que se aplazase este martes la sesión de trabajo de la Comisión de Justicia del Congreso.

"Ante la situación de la tramitación de la reforma del Código Penal en el Congreso por la cual se está intentando redactar un texto de consenso en el seno de la Comisión de Justicia, y a la vista del aplazamiento que tuvo lugar ayer martes de la sesión de trabajo, es nuestro deseo pedirle a los distintos portavoces que redoblen los esfuerzos para llegar a este acuerdo esencial para las víctimas de accidentes", señalan en un comunicado conjunto de #PorUnaLeyJusta, RFEC, FETRI y ACP.

Los firmantes del comunicado se declararon "conscientes" de la implicación que están teniendo los ponentes para que esta reforma sea satisfactoria en favor de las demandas de las víctimas y de los colectivos vulnerables y agradece que el PP "haya iniciado esta Proposición de Ley con un primer texto que ha tratado de clarificar las conductas por imprudencia grave, de elevar las penas en uno o dos grados cuando exista pluralidad de afectados y notoria gravedad, así como haber tenido la valentía de introducir un nuevo tipo delictivo cual es el abandono del lugar del accidente por su causante".

Además, esta plataforma celebra también la sensibilidad del Grupo Parlamentario Popular por atender "las sugerencias contenidas en el informe" de Bartolomé Vargas, Fiscal de Sala de Seguridad Vial, que "indica la necesidad de incluir el delito de imprudencia menos grave cuando se causen lesiones que serían constitutivas de delito pero que no son invalidantes".

"Nos consta que en la penúltima reunión el Grupo Parlamentario Popular quiso apoyar este postulado y que no salió aprobado por la oposición del Grupo Parlamentario Socialista, entre otros. Sin embargo pedimos que no se retire este postulado y que sigan firmes en la determinación de introducirlo por construir una esencial protección a las víctimas de la mayoría de los accidentes", añaden.

De todos modos, la iniciativa que lidera Anna González y el resto de organismos reconocen igualmente "los méritos" del PSOE "al proponer una definición de imprudencia menos grave esencial para la seguridad jurídica de las víctimas y sobre todo para que no se archiven sistematicamente en los juzgados de Instrucción la gran mayoría de los accidentes por la dinámica de calificarlos como imprudencia leve, que fue despenalizar en 2015".

"Asimismo, agradecemos que haya introducido que se elevara en un grado las penas cuando se provoque por notoria gravedad dos fallecidos o un fallecido y más de dos lesionados muy graves", subrayan en la nota.

Sin embargo, lamentan que el Gobierno pretenda que "siga despenalizada" la conducta por la que "alguien que comete una infracción calificada como grave en la Ley de Seguridad Vial, provoque unas lesiones del artículo 147.1 del Código Penal". "Nuestras asociaciones pedimos con toda nuestra energía que se cambie de criterio y que no se nos prive del derechos de ser protegidos por el Código Penal", demandan.

Del mismo modo, dan las gracias a Irene Rivera, de Ciudadanos, por su "fundamental apoyo en las peticiones de #PorUnaLeyJusta" y solicita a En Común Podemos que "suscriban" las reivindicaciones "que saben que son justas" de la plataforma y que no "abandonen la ponencia" porque sus "muy necesarias propuestas de modificación y reforma de la injusta Ley del Baremo lndemnizatorio y del art.20 de la Ley de Contrato de Seguro" no sean apoyadas por otros grupos parlamentarios.

Por otro lado, piden a todos ellos que "cuando exista un solo fallecido por intervenir el alcohol y/o las drogas ingeridas por el causante, o exceso de velocidad en la producción de la muerte, se eleven las penas mínimo en un grado y no solo si hay pluralidad de afectados junto con notoria gravedad, ya que con esa acotación el límite de las penas con un solo fallecido son 4 años de prisión, pidiendo que se amplíe hasta los 6 en estos casos".

Además, en caso de "fuga del causante", consideran que las penas deben oscilar entre los 6 meses y los dos años según el tipo de lesión tipificada en el Código Penal, o de 2 años y un día a 4 de prisión si hya uno o más fallecidos, "exista o no culpa exclusiva de la víctima o caso fortuito o por imprudencia del conductor" porque cuando sucede esto es porque la persona "daría positivo por alcohol y/o drogas, o no tiene carnet o no tiene seguro".

"Por lo que pedimos a nuestros representantes parlamentarios miembros de la Comisión de Justicia que la semana que viene lleguen a este acuerdo y atiendan estas peticiones que son las de todas las víctimas presentes o futuras", sentencia el comunicado, del que se ha "desmarcado"

la Asociación Estatal de Víctimas de Acidentes de Tráfico DIA por motivos no conocidos, aclararon desde la plataforma.