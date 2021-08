Primoz Roglic: "Me gusta La Vuelta y ganarla y tengo confianza"

"Ni he pensado en que sería la tercera Vuelta seguida, me preocupa el presente"

BARCELONA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ciclista esloveno Primoz Roglic (Team Jumbo-Visma) ha asegurado que guarda buenos recuerdos de sus victorias en La Vuelta de 2019 y 2020 y, pese a no haber pensado en que podría ganar una tercera Vuelta seguida, sí cree que llega preparado y con "confianza" para luchar por esa ambiciosa meta.

"Me gusta La Vuelta, siempre me ha gustado venir y ganarla. Tengo grandes recuerdos de 2019 y 2020, y me gusta venir a correrla. Ganar es resultado del buen y duro trabajo mío y del equipo, así logramos lo conseguido", aseguró en rueda de prensa.

Después de su caída en el Tour de Francia, y cuajar unos buenos Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, llega bien a la ronda española. "Vamos a ver si estoy listo para ganar, se verá en unos días. Pero he hecho todo lo que podía, tengo confianza y llego aquí con un equipo fuerte. Tenemos que salir a rodar y probarlo todo", manifestó.

"Ni siquiera he pensado en que sería la tercera Vuelta seguida. Estoy más preocupado del presente, de los retos que vienen. Tengo la mente puesta en lo que viene, siempre necesitas algo de suerte y si la tengo, el resultado que venga será bueno. Intento seguir centrado en ello", aportó.

Sea como sea, llega recuperado física y mentalmente. "Me he podido recuperar de las caídas, emocionalmente también. Es parte del ciclismo, de la vida. Subes y bajas, pero lo importante es seguir adelante y llego aquí para dar lo mejor de mí en esta Vuelta", argumentó.

Y no quiere pensar en los rivales, sólo en sí mismo. "Tengo que pensar en mí mismo, en lograr mi objetivo, más que en mis rivales. Estoy más preocupado en cómo afrontaré cada día, en no cometer errores en el equipo. Eso me preocupa más. Pero no solo está Egan, que está fuerte, será una gran lucha con muchos otros rivales", auguró.

"La prensa habla más de tener a dos ciclistas luchando entre sí y las historias que rodean ello, pero a mí no me importa quién corre en contra, sea Bernal o quien sea, o Richard. Hay mucha gente buena en esta Vuelta, es estúpido hablar de ello. Me centro en mí y en nuestro equipo", recalcó.

Sin mirar pues a los rivales, cree que quien gane será el más regular y quien menos errores cometa. "En una carrera de tres semanas, gana el más fuerte durante las tres semanas. Para todos será la misma carrera y mismas etapas. No conozco ninguna de las subidas clave de este año, pero como en otras Vueltas. Si tengo piernas, no será un problema y lidiaremos con ellas", manifestó.

"Esta Vuelta me vendrá bien en función de cómo de bien esté, y si tengo buenas piernas me irá bien. La primera semana es muy dura, complicada. Luego la segunda es más fácil de manejar, pero la última semana de esta Vuelta es un gran reto, etapa a etapa, será una de las semanas más duras que haya corrido. Será emocionante para los aficionados", concluyó.