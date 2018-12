'Purito' Rodríguez: "El pelotón llegará muy roto al 'sterrato' en Andorra"

Publicado 19/12/2018 21:55:27 CET

ALICANTE, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El excorredor Joaquim 'Purito' Rodríguez pronosticó que el pelotón llegará "muy roto" al tramo de 'sterrato' ('tierra') de la novena etapa de la Vuelta ciclista a España, con final en el puerto andorrano de Cortals d'Encamp, que ha colaborado en su diseño y que será, según él, para "escaladores puros".

"Es una etapa corta, que no llega a los 100 kilómetros, pero es dura porque en Andorra no se puede hacer otra cosa. A 'balón parado' suben a Canillo, al puerto de Ordino, que aunque no sea el más duro hará daño porque los corredores están fríos; después La Gallina, el más exigente de toda Andorra, y luego innovamos con Comella, Engolasters y Cortals, que será una subida de más de una hora a 2.000 metros", comentó en declaraciones a Europa Press.

El tramo del 'sterrato' no es peligroso, dijo, "porque el pelotón llegará muy roto". "Pero siempre está el nerviosismo de sufrir una avería que tensará un poco la carrera. Son 4 kilómetros en los que todos querrán ir en cabeza. Es una etapa dura, para escaladores puros y pienso que no va a defraudar. Es la firma de La Vuelta: etapas cortas y duras. Este año la he hecho más 'light', creo que los corredores no me cogerán mucha manía", afirmó entre risas 'Purito'.