Quintana: "Confiamos en estar a mejor nivel en agosto y septiembre"

Publicado 28/07/2018 19:44:58 CET

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ciclista colombiano Nairo Quintana (Movistar Team) destacó la pelea de la escuadra telefónica a pesar de no sacar "el resultado esperado" en el Tour de Francia, después de la contrarreloj de la penúltima etapa que confirmó la victoria de Geraint Thomas (Team Sky), al tiempo que quiso mirar ya a los próximos objetivos.

"No ha sido el día que esperábamos. La caída del jueves me dejó molestias muy duras en la cadera y el codo, y aún puedo dar gracias de que no fue a peor, que no complicó mi continuidad en el Tour y que pude terminar. No obtuvimos el resultado esperado en el Tour, pero seguimos en la pelea, siempre en la lucha, y confiamos en estar a mejor nivel en agosto y septiembre para seguir batallando", aseguró en las declaraciones facilitadas por su equipo.

Por último, Quintana se mostró "optimista" por alcanzar la décima posición en la clasificación general y aseguró que ahora toca "preparar" la Vuelta a España. "Toca quedarse con lo bueno: finalmente terminamos entre los diez primeros y nos llevamos una gran etapa de montaña, con el apoyo de un magnífico equipo, en un día donde hicimos muy bien las cosas. Seguimos mirando hacia delante y ahora vamos a preparar la Vuelta, a ver cómo nos sale", finalizó.