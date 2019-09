Quintana: "Roglic aún tiene ventaja sabiendo la 'crono' que viene"

Publicado 01/09/2019 19:35:04 CET

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ciclista colombiano Nairo Quintana (Movistar Team) ha afirmado este domingo que el esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) "aún tiene ventaja" para escalar posiciones en la clasificación general de la Vuelta a España, "sabiendo la 'crono' que viene" en la décima etapa.

"Hemos dicho siempre que, según cómo vaya uno mejor...", ha reflexionado Quintana sobre el rol de Alejandro Valverde. "El equipo nos ha estado protegiendo a ambos, hemos estado trabajando juntos. También queda mucho de Vuelta, lo importante es aventajar a Roglic porque aún tiene ventaja sabiendo la 'crono' que viene", ha comentado el colombiano ante los micrófonos de Teledeporte.

"Un día muy duro, en el que hemos intentado siempre correr al ataque para aventajar a Roglic. Estoy muy agradecido con Marc Soler, por los metros que me ha hecho en ese tramo final, así como con el resto de los compañeros", ha indicado Quintana tras situarse como líder de la general.

Además, ha dudado sobre si la dirección de La Vuelta debía o no suspender la novena etapa debido al intenso granizo. "Es un momento donde no sabes qué es lo mejor o peor. Son condiciones extremas que muchas veces no son buenas para el cuerpo, pero en ese momento por fortuna no había bajada", ha asegurado finalmente.