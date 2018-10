Sagan: "Intentaremos mantener el maillot amarillo en la contrarreloj"

Publicado 08/07/2018 19:19:56 CET

El ciclista eslovaco Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) ha señalado sentirse "muy contento" por conseguir el maillot amarillo delante de su familia y espera "mantenerlo en la CRE" del lunes, después de alzarse con la victoria en la segunda etapa del Tour de Francia aprovechando la caída del líder, el colombiano Fernando Gaviria(Quick-Step Floors), a menos de dos kilómetros de la meta.

"Tenía un poco de miedo porque no sabía si sería capaz de mantener a raya a Colbrelli. Por fortuna, lo he conseguido. Estoy muy contento de llevar el maillot amarillo. Intentaremos mantenerlo en la contrarreloj por equipos)", declaró tras la victoria este domingo.

Sagan apuntó sentirse "muy orgulloso" por haber vencido delante de sus amigos y en especial de su padre, dedicando el triunfo también a su hijo. "Estoy especialmente contento porque hoy han venido a verme muchos amigos de Zilina, incluyendo a mi padre. Es bonito triunfar delante de ellos. Esta victoria es también para mi hijo Marlon", añadió.

Por último, el eslovaco agradeció a sus compañeros la ayuda durante la etapa que le permitió enfundarse el maillot amarillo. "Estoy muy agradecido a mis compañeros porque me han llevado en cabeza durante los 30 últimos kilómetros", dijo.

"En la parte final me esperaba un recorrido más sencillo, pero era un sube y baja constante. Es por esto que he decidido esperar a que alguien lanzara el sprint antes que yo. Démare ha abierto fuego junto a Degenkolb y he logrado rebasarles", finalizó.