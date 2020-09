Teruel y Casas se despiden con tres oros del Campeonato de España de Pista

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los ciclistas Eloy Teruel y Helena Casas han puesto fin a su participación en el Campeonato de España de Pista, que se celebra en el Velódromo Miguel Indurain de Tafalla (Navarra), con tres medallas de oro, después de engrosar su botín con nuevas preseas este viernes en la tercera jornada.

El 'pistard' murciano empezó el día conquistando la medalla dorada en la Persecución por Equipos Open junto a Alberto Pérez, Víctor Manuel Romero y José María García, y poco después se coronaba también en la Puntuación, en la que ha dominado la segunda mitad de la prueba y en la que ha contado también el gran trabajo de José María García para controlar la carrera.

Con 61 puntos, y habiendo puntuando en 11 de los 16 sprints, Teruel se ha vestido de campeón de España, mientras que las otras dos plazas del podio han sido para Illart Zuazubiskar, con 46 puntos, y para Joan Martín Bennassar, con 40 puntos, que además se ha hecho con el título Sub-23.

De esta manera, el murciano añade estas dos preseas al oro conquistado hace dos días en Persecución individual. "Es mi prueba favorita y hoy ha salido una prueba excelente. Al principio me he ido con Illart y ya cuando hemos cogido vuelta he entendido que la carrera nos la íbamos a jugar entre los dos y finalmente he conseguido el triunfo. Ha sido clave que hemos trabajado muy bien en equipo. José María ha hecho una labor tremenda", indicó Teruel.

En el Keirin, Pepe Moreno sorprendió a Juan Peralta con una arrancada lejana y logró oro por delante del navarro y de Alejandro Martínez, bronce y campeón de España Sub-23.

Mientras, en el Keirin femenino, la tarraconense Helena Casas conquistó su tercer oro de esta edición, tras los logrados en el 500 metros contrarreloj y en Velocidad Individual, después de superar a Marga López y a Diana Pérez.

En la Puntuación femenina, la castellano-leonesa Isabel Martín firmó la victoria (31 puntos)sorprendiendo a las grandes favoritas, la alavesa Tania Calvo, a cinco puntos, y Eukene Larrarte, que se marcha con un oro, una plata y un bronce.

En Velocidad por Equipos, el recién creado Gurpea Track Team, compuesto por Aliaga, Cabello y Peralta, partía ya desde antes del comienzo de este Campeonato de España como gran favorito al oro en esta prueba y confirmó los pronósticos, superando a Cataluña tras parar el reloj en un tiempo de 47"060 por los 48"218 de sus adversarios.