Valverde, Pereiro, Freire, 'Purito' y Mantecón, cartel de la Vuelta a Ibiza MTB más técnica y dura

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los exciclistas Alejandro Valverde, Óscar Pereiro, Óscar Freire, Joaquim 'Purito' Rodríguez y Luis León Sánchez y el corredor de bici de montaña Sergio Mantecón participarán en la XXIII Vuelta a Ibiza MTB SCOTT by Shimano, que se disputa del 29 al 31 de marzo, anunciaron los organizadores este martes en su presentación oficial.

Además, también estarán Enrique Morcillo, Felipe Orts, Oliver Avilés y Leonardo Paez, y las ciclistas Claudia Peretti, Lucía González, Txel Figueras, Adelheid Morath, Janina Wüst o Rosa Van Doorn, entre otras corredoras.

En el 25 aniversario de Dalt Vila como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, el pelotón tendrán que afrontar un desnivel de más de 5.000 metros por la incorporación después de varios años de la subida a Sa Talaia, que se coronará con la cima Bartolo Planells, en honor a su creador.

"Sabemos que contamos con un recorrido muy técnico, pero de nuevo contamos con participantes que provienen del ciclismo adaptado o gente relevante del mundo del motor, como Aleix Espargaró, Jorge Martín o Mónica Plaza, e incluso actores de la talla de Joel Bosqued", declaró el organizador Juanjo Planells.

Gracias a la colaboración con Herbusa y a la reciente alianza con One Planet One Life, ésta será también una de las ediciones más sostenibles de la historia. Habrá una jornada de recogida de residuos para limpiar tramos del litoral que hayan podido verse afectados por el transcurso de la Vuelta a Ibiza MTB SCOTT by Shimano.

El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, dijo que querían compartir este aniversario tan especial del 25 aniversario de Dalt Vila como Patrimonio de la Humanidad con la Vuelta a Ibiza. "A todos quiero deciros que estáis en el lugar adecuado. Podéis estar tranquilos: apostar por el deporte y la desestacionalización del turismo, es siempre un éxito. Por nuestra parte, volvemos a poner a disposición de la organización Dalt Vila, para que pueda volver a celebrarse la etapa prólogo en nuestras murallas", señaló Triguero.

Antes de arrancar esta nueva edición, el Club Ciclista Sant Antoni inaugurará una exposición con motivo de su cincuenta aniversario en Sa Punta des Molí, en Sant Antoni de Portmany, a las 19:30 horas de este miércoles.

"Decía Bartolo que vivimos en sociedad y si pensamos en colectivo, llegaremos aún más lejos. Y, al igual que Dalt Vila, esta Vuelta es patrimonio de todos los ibicencos", sentenció Juanjo Planells en el cierre de la presentación oficial de la ronda ibicenca con mejor cartel de su historia.