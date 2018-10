Valverde: "Si tienes un momento de debilidad, los rivales no perdonan"

Publicado 15/09/2018 18:55:27 CET

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Alejandro Valverde (Movistar Team) ha asegurado que "los rivales no perdonan" en una carrera tan exigente como la Vuelta a España "si tienes un momento de debilidad", lamentándose así de haber caído hasta la quinta plaza de la general después de una mala 20ª etapa.

"Se me ha hecho muy largo, más bien interminable; al final he acusado toda La Vuelta. Sobre todo, si tienes un momento de debilidad, los rivales no perdonan; ellos están fuertes y nada más. Durante todo el día no iba mal, pero en la parte final iba totalmente vacío y lo que he hecho ha sido limitarme al llegar arriba", comentó Valverde tras la etapa, disputada sobre 97,3 kilómetros entre Escaldes-Engordany y el Coll de la Gallina.

"Quiero dar las gracias al equipo y a Nairo (Quintana). Me quedo con el gran trabajo de mi equipo y dos victorias parciales a mi favor; ahora, el Mundial y a ver", añadió el murciano. Además, valoró la buena actuación del mallorquín Enric Mas. "No me ha sorprendido, es un corredor joven con una gran progresión y que hará cosas muy interesantes. Me alegro por él, ha tenido una gran actuación", dijo sobre el corredor del Quick-Step Floors.

Quintana, por su parte, admitió sentirse "triste" por sus resultados en esta Vuelta. "No he conseguido nada, ni una victoria de etapa", afirmó. "De esto se aprende, se reflexiona de lo que uno hace y de lo difícil que es ganar, y no se le da importancia. En esta ocasión nos vamos de la vuelta a España aprendiendo mucho cuando viene lo difícil hay que estar ahí sin más", concluyó el colombiano del Movistar Team.