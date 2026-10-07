Villanueva del Pardillo (Madrid) acoge este fin de semana una nueva Marcha Women in Bike

Archivo - Imagen de una marcha de Women in Bike - RFEC - Archivo

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Villanueva del Pardillo (Madrid) acogerá este fin de semana la Marcha Women In Bike; un multitudinario evento que reunirá a 300 mujeres aficionadas a la bicicleta que podrán rodar tanto en bici de carretera como de montaña.

Además, durante el fin de semana la localidad madrileña disfrutará de distintas actividades como una clase de zumba abierta a todas las mujeres, una charla de ciclismo femenino en la que participarán entre otras la campeona del Mundo Manuela Vos o la seleccionadora nacional Gema Pascual; o una actividad el domingo del exitoso proyecto 'Kids On Bike', según informó este miércoles la RFEC.

La actividad principal del fin de semana será la marcha ciclista Women In Bike, que se celebrará el domingo 11 de octubre y en la que cada ciclista lucirá su prenda conmemorativa y contará con avituallamiento y todos los servicios necesarios. El evento se ha diseñado con un atractivo recorrido por los alrededores de Villanueva del Pardillo, con el objetivo de brindar a todas las participantes una gran jornada en un entorno ideal para la práctica de la bicicleta.

La marcha contará con las modalidades de bicicleta de carretera y bicicleta de montaña y, poniendo de manifiesto en carácter inclusivo del movimiento, el evento contará con la presencia de Manuela Vos, campeona del mundo de ciclismo paralímpico en la clase WH1; y la también ciclista paralímpica Maribel Toro, doble bronce en el Europeo celebrado este mismo año.

Las participantes con bici de carretera saldrán a las 10.00 horas y tendrán un recorrido de 72 kilómetros, con salida y llegada en el municipio, y pasos por Valdemorillo, Navalagamella, Zarzalejo, Quijorna y Villanueva de la Cañada. Las de BTT saldrán media hora más tarde y disfrutarán de un circuito de 12 kilómetros al que se podrán dar hasta 3 vueltas.

La comunidad Women In Bike se ha consolidado como la mayor red ciclista femenina de España ya que cuenta con más de 400 líderes y 30.000 quedadas organizadas por todo el territorio nacional desde su nacimiento en 2018, "lo que evidencia un crecimiento continuo y una gran capacidad de movilización", celebró la RFEC.

"Esta estructura descentralizada permite un impacto directo en el ámbito local, facilitando el acceso de mujeres de todas las edades y niveles a la práctica ciclista en entornos cercanos y accesibles", añadió el ente federativo.

Desde su creación, Women In Bike ha registrado más de 140.000 inscripciones acumuladas en sus actividades y quedadas, generando un impacto positivo en miles de mujeres en todo el país. En 2026, el proyecto continúa afianzándose como una herramienta estratégica para el impulso del ciclismo femenino, promoviendo la bicicleta no solo como medio de transporte o práctica deportiva, sino también como un vehículo de empoderamiento, cohesión social y transformación, plenamente alineado con los objetivos de igualdad, salud y desarrollo comunitario.