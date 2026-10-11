Villanueva del Pardillo reúne a 200 ciclistas en la Marcha Women in Bike - RFEC
MADRID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Marcha Women in Bike ha celebrado este domingo una jornada en Villanueva del Pardillo (Madrid), donde se han reunido alrededor de 200 ciclistas para disfrutar de la fiesta del ciclismo femenino, una iniciativa impulsada por la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC).
La marcha contó con dos modalidades, carretera y bicicleta de montaña, para ofrecer diferentes alternativas a las participantes en función de sus preferencias y experiencia. La prueba de carretera comenzó a las 10.00 horas desde Villanueva del Pardillo, con un recorrido de 72 kilómetros por los alrededores de la localidad madrileña, pasando por municipios como Valdemorillo, Navalagamella, Zarzalejo, Quijorna y Villanueva de la Cañada, antes de regresar al punto de partida.
Por su parte, la marcha de MTB tomó la salida a las 10.30 horas y permitió a las participantes disfrutar del entorno natural de Villanueva del Pardillo a través de un circuito de montaña con la posibilidad de completar diferentes vueltas, adaptando la distancia a la condición física de cada ciclista.
Además, la marcha, con un carácter inclusivo, contó con la participación de las deportistas paralímpicas Manuela Vos, campeona del mundo de ciclismo paralímpico en la clase WH1; y Maribel Toro, doble medallista de bronce en el Campeonato de Europa de este mismo año. Su presencia contribuyó a visibilizar la diversidad de mujeres que forman parte de la comunidad ciclista y reforzó el compromiso de Women in Bike con un deporte abierto y accesible para todas.
Durante la jornada se sortearon seis bicicletas de montaña de la marca Rali, que quiso sumarse a la celebración de la Marcha Women in Bike. Además, en el marco de la marcha se celebró una nueva actividad de Kids On Bike, en la que más de medio centenar de niños y niñas disfrutaron de una experiencia de iniciación al ciclismo.
La RFEC destacó la colaboración "fundamental" del Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo y agradeció el apoyo de todas las marcas y entidades que apoyaron esta jornada: Rali, Infisport, iGPSPORT, AMMO, Atlas Bike y Mitsubishi.