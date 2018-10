Wiggins: "Tendría más derechos si hubiera asesinado a alguien"

Actualizado 06/03/2018 11:09:34 CET

LONDRES, 5 Mar. (Reuters/EP) -

El ciclista británico Bradley Wiggins se ha defendido de las acusaciones contra él y su equipo de haber consumido sustancias dopantes en el Tour de Francia 2012, edición que ganó el corredor del Sky, y ha explicado que se trata de una "caza de brujas", además de asegurar que tendría "más derechos" si hubiera "asesinado a alguien".

"En ningún momento de mi carrera hemos cruzado una línea ética. Esto es objeto de una caza de brujas. El efecto que esto ha generado en mi familia es horrible, no sé cómo hablarlo con mis hijos, es horrible y no se lo deseo a nadie. Creo que no estamos en un sistema legal. Tendría más derechos si hubiera asesinado a alguien", declaró Wiggins en una entrevista a la BBC.

Según un informe de una comisión del Parlamento británico, que estudia el dopaje en el deporte para erradicarlo, el Team Sky podría haber recurrido a prácticas dopantes en el Tour de Francia de 2012. A Wiggins se le otorgó una exención, por uso terapéutico, para tomar el corticosteroide Triamcinolone, que ayuda a los pacientes con asma, antes de los Tours 2011 y 2012 y el Giro d'Italia 2013.

Sin embargo, el informe afirmó que Wiggins pudo haber sido tratado con triamcinolona en hasta nueve ocasiones, dentro y fuera de la competición, durante un periodo de cuatro años. "Sería difícil saber qué posible necesidad médica podría haber requerido un uso tan aparentemente excesivo de este medicamento", añadió el británico.

El corredor insistió en negar las acusaciones, de las que se mostró incrédulo. "Realmente me gustaría saber de dónde viene esta acusación, creo que es algo que sólo sirve para perjudicarme. Trabajé y tuve la ilusión por el ciclismo durante los años que estuve en activo. Hacer eso en el deporte es simplemente absurdo. Estas acusaciones nunca me han sido presentadas hasta ahora, sólo he descubierto hoy de qué me acusan", señaló.

El Sky y el doctor Richard Freeman recibieron un paquete en nombre de Bradley Wiggins en el 'Criterium du Dauphine' 2011, cuyo contenido sigue siendo una fuente de especulación a pesar de que Sky aseguró que era un tratamiento para la gripe. El informe no pudo determinar con certeza qué contenía el paquete para respaldar la versión de Sky, que afirmó que se trataba de Fluimucil. "Ni siquiera sabía que había un paquete hasta que me preguntaron sobre él. Esto se ha convertido en un desastre, es ridículo", sentenció el ciclista.