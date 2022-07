Wout van Aert: "Me siento cómodo de amarillo"

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ciclista belga Wout van Aert (Jumbo-Visma) se mostró "muy contento" y "cómodo" vestido de amarillo en el Tour de Francia después de la segunda etapa este sábado, un importante consuelo tras perder la disputa de la victoria parcial.

"Estoy muy contento de llevar el maillot amarillo. Es una de las prendas más icónicas del ciclismo. Lo he perseguido durante mucho tiempo, y hoy por fin lo he alcanzado. Me siento cómodo de amarillo", dijo tras la meta en la danesa Nyborg.

El corredor belga confesó que tardó en saber que se ponía líder en la general tras ceder en el esprint con el neerlandés Fabio Jakobsen (Quick-Step Alpha Vinyl). "Cuando he cruzado la línea de meta, me sentía decepcionado de haber perdido el sprint", dijo.

"Me ha llevado un ratito darme cuenta de que mi segunda posición significaba que me ponía líder del Tour. Voy a tratar de mantener este maillot amarillo tanto tiempo como sea posible", añadió.

"Tenemos que ver cómo vamos a disputar las próximas etapas. Hoy me ha quedado claro que mi equipo, Jumbo-Visma, es fortísimo. Hemos evitado las caídas gracias al gran trabajo de todos los compañeros. Hoy ha habido mucho más respeto entre los corredores, imagino que debido a las circunstancias", terminó.