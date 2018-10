Yates: "Llevo viviendo en Andorra desde 2015, yo también conozco bien los puertos"

Publicado 13/09/2018 18:52:23 CET

El líder de la Vuelta a España, Simon Yates (Mitchelton-Scott), recordó que lleva viviendo en Andorra desde 2015, tiempo más que suficiente para conocerse "bien los puertos", antes de afrontar las tres últimas etapas de la ronda española, donde lidera con 25 segundos sobre el español Alejandro Valverde (Movistar).

"Llevo viviendo en Andorra desde que comencé mi carrera profesional, allá por 2015, y también conozco bien los puertos. Es un sitio pequeño y todo está a mano, las dos etapas son muy difíciles y no sabría con cual quedarme para catalogar", dijo el inglés, que no parte en desventaja en este sentido en relación a Valverde o Enric Mas.

Preguntado por la decimoctava etapa, con final en Lleida, el maillot rojo dijo que fue un día "relativamente tranquilo, aún cuando el final fue muy rápido". "Por eso he intentado mantenerme al frente para estar a salvo de las rotondas y los obstáculos", indicó.

"¿Qué espero de Valverde y Mas? Sin duda, ambos intentarán ganar la Vuelta. Son muy buenos corredores y estarán activos. Yo conozco bien las etapas de Andorra y eso es una ventaja para mí", reiteró el líder del Mitchelton, sin dar más información sobre sus rivales más directos.

Por último, Yates negó haberse visto "solo" en algunos momentos este jueves. "No me he visto solo, para nada. Ayer los chicos estuvieron conmigo delante bastante tiempo, hemos estado guardando a mi hermano Adam para la última semana y el será mi apoyo y el que esté ahí, siento que tenemos un equipo muy fuerte y no me faltará apoyo", finalizó.