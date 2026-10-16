Ann Li 0 - 2 Iga Swiatek: resumen y estadísticas del partido de Wuhan Tennis Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 16 de octubre de 2026.





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La tenista polaca Iga Swiatek ha avanzado a las semifinales del torneo Wuhan Tennis Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar por la vía rápida a la estadounidense Ann Li con un resultado de 6-4, 6-1 en 1 hora y 32 minutos. En el primer set, Iga Swiatek logró un break en el primer juego, manteniendo su servicio durante todo el set para finalizar 6-4. En el segundo set, Swiatek rompió el servicio de Ann Li en el primer juego y nuevamente en el quinto y séptimo juegos, llevándose el set 6-1. Swiatek no concedió ningún set, mostrando un sólido rendimiento con un 72% de efectividad en el primer servicio y ganando el 64% de los puntos de servicio jugados.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



