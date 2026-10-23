Arthur Fils 2 - 0 Alex Michelsen: resumen y estadísticas del partido de European Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 23 de octubre de 2026.





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El tenista francés Arthur Fils ha avanzado a las semifinales del torneo European Open, de categoría ATP Tour 250, que se disputa en pista dura, tras ganar al estadounidense Alex Michelsen por 6-4, 7-6 en 1 hora y 47 minutos. En el primer set, Arthur Fils logró romper el servicio de Alex Michelsen en dos ocasiones, mientras que Michelsen solo pudo romper el servicio de Fils una vez. Fils mantuvo su servicio en cuatro ocasiones, asegurando el set con un marcador de 6-4. En el segundo set, Fils comenzó rompiendo el servicio de Michelsen, pero Michelsen respondió con un break más adelante en el set. Ambos jugadores mantuvieron su servicio hasta llegar al 6-6, llevando el set a un tie-break. Fils ganó el tie-break 14-12, asegurando el set y el partido. En cuanto a las estadísticas de saque, Arthur Fils tuvo un 74% de efectividad en su primer servicio y ganó el 67% de los puntos jugados con su servicio, sin cometer dobles faltas y logrando 6 aces durante el partido.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



