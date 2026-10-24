Arthur Fils 1 - 2 Jan-Lennard Struff: resumen y estadísticas del partido de European Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 24 de octubre de 2026.





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El tenista alemán Jan-Lennard Struff ha avanzado a la final del torneo European Open, de categoría ATP Tour 250 y que se disputa en pista dura indoor, tras ganar al francés Arthur Fils por 6-4, 6-7, 7-6 en 2 horas y 18 minutos. En el primer set, Jan-Lennard Struff logró un break crucial en el tercer juego, manteniendo su servicio en los juegos siguientes para cerrar el set 6-4. En el segundo set, ambos jugadores mantuvieron sus servicios hasta llegar al tie-break, donde Arthur Fils se impuso 7-6. El tercer set fue muy disputado, con varios breaks por parte de ambos jugadores. Finalmente, Jan-Lennard Struff ganó el set en el tie-break 7-6. A lo largo del partido, Struff logró un 65% de primeros servicios y ganó el 72% de sus puntos de servicio.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



