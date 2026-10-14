Aryna Sabalenka 1 - 2 Ann Li: resumen y estadísticas del partido de Wuhan Tennis Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 14 de octubre de 2026.





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La tenista estadounidense Ann Li ha avanzado a los octavos de final del torneo Wuhan Tennis Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la bielorrusa Aryna Sabalenka por 3-6, 6-4, 7-6 en 2 horas y 28 minutos. En el primer set, Aryna Sabalenka logró romper el servicio de Ann Li en dos ocasiones, llevándose el set por 6-3. En el segundo set, Ann Li recuperó y rompió el servicio de Sabalenka dos veces, ganando el set 6-4. El tercer set fue muy disputado, con ambas jugadoras intercambiando quiebres de servicio. Finalmente, Ann Li se llevó el set en el tie-break por 7-6. En cuanto a las estadísticas de saque, Aryna Sabalenka tuvo un 55% de efectividad en su primer servicio, ganando el 44% de los puntos con su primer saque y el 30% con su segundo. Por su parte, Ann Li tuvo un 61% de efectividad en su primer servicio, ganando el 40% de los puntos con su primer saque y el 17% con su segundo.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



