Atlético de Madrid 1 - 0 Deportivo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 10 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 24 de octubre de 2026.

-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial

El Atlético de Madrid ha ganado este sábado por 1-0 al Deportivo de A Coruña en un duelo disputado en el Riyadh Air Metropolitano. El único tanto del encuentro llegó en el minuto 48, cuando Julian Alvarez, tras una asistencia de Alejandro Grimaldo, batió al portero del Deportivo. Los rojiblancos llevaron la iniciativa durante gran parte del partido, dominando la posesión con un 56% y registrando un total de 20 remates, de los cuales 12 fueron fuera. El Deportivo, por su parte, intentó reaccionar pero no logró concretar sus oportunidades, a pesar de sus 14 remates. Kang-In Lee fue uno de los jugadores más participativos en el ataque del Atlético, contribuyendo a mantener la presión sobre la defensa visitante.

Con esta victoria, el Atlético de Madrid se mantiene en la segunda posición de la clasificación con 28 puntos en 11 partidos, a dos puntos del líder Barcelona, que tiene un partido menos. El Deportivo de A Coruña, por su parte, sigue en la décima posición con 11 puntos en 11 partidos. A falta de 27 jornadas, el Atlético de Madrid sigue en la lucha por el título y la clasificación para la Champions, mientras que el Deportivo deberá mejorar su rendimiento para aspirar a posiciones europeas. No hubo incidencias del VAR que alteraran el resultado final del encuentro.

-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial

-FICHA TÉCNICA

RESULTADO: ATLÉTICO DE MADRID 1 - DEPORTIVO 0 (0-0, al descanso).

-EQUIPOS

ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Alejandro Grimaldo; Pablo Barrios (Giuliano Simeone, min.46), Morten Hjulmand (Rodrigo Mendoza, min.80), Kang-In Lee (Alexander Soerloth, min.67), Ademola Lookman (Robin Le Normand, min.46), Alejandro Baena, Julian Alvarez.DEPORTIVO: Leo Roman; David Mella (Adama Traore, min.58), Giacomo Quagliata (Jonathan Asp, min.80), Jose Gimenez, Miguel Loureiro, Adria Altimira; Diego Villares (Luismi Cruz, min.58), Mario Soriano, Lorenzo Amatucci (Riki Rodriguez, min.84); Bil Nsongo (Kevin Sanchez, min.80), Yeremay Hernandez.

-GOLES

1-0, min.48: Julian Alvarez (Alejandro Grimaldo) .

-ÁRBITRO

Jose Sanchez, asistido en las bandas por Raul Cabanero y Juan Lopez, en el VAR: Jose Antonio Lopez y Raul Gonzalez. Amonestó a Marc Pubill (min.26), Alexander Soerloth (min.85), Alejandro Baena (min.86), Giuliano Simeone (min.87), por parte de ATLÉTICO DE MADRID. Amonestó a Yeremay Hernandez (min.75), Giacomo Quagliata (min.79), por parte de DEPORTIVO.

-INCIDENCIAS VAR

Ninguna

-ESTADIO

Riyadh Air Metropolitano (68,674 espectadores)

Estadísticas del partido

Estadística Atlético de Madrid Deportivo Goles 1 0 Remates Fuera 12 6 Remates 20 14 Pases Totales 277 223 Corners 3 4 Faltas 11 6 Posesión 56% 44% Tiros Bloqueados 4 3 Fueras de Juego 1 0 Tarjetas Amarillas 4 2 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 0 Ataques 119 93 Ataques Peligrosos 45 46 Centros 7 14 Saques de Banda 17 17 Saques de Portería 12 14 Tratamientos 3 3 Sustituciones 4 5 Tiros de Falta 6 12 Paradas 5 3 Contra Golpes 2 3

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 27 9 2 Champions Atlético 25 10 3 Champions Real Madrid 21 9 4 Champions Betis 19 9 5 Europa League Real Sociedad 16 9 6 Conference League Sevilla 14 9 10 Permanencia Deportivo 11 10 18 Descenso Espanyol 8 10 19 Descenso Valencia 6 10 20 Descenso Malaga 5 10

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