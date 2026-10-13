Atlético de Madrid 2 - 0 Manchester United | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Atlético de Madrid 2 - 0 Manchester United: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (II) de Champions - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 13 de octubre de 2026.

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El Atlético de Madrid ha ganado este martes por 2-0 al Manchester United en un partido de la Champions disputado en el Riyadh Air Metropolitano. Los colchoneros se adelantaron rápidamente con un gol de Pablo Barrios en el primer minuto del encuentro, asistido por Alejandro Baena. A pesar de que el Manchester United intentó equilibrar el juego, su tarea se complicó tras la expulsión de Leny Yoro en el minuto 74, lo que dejó al equipo inglés con un jugador menos. Poco después, Ademola Lookman selló la victoria para el Atlético en el minuto 79, aprovechando una asistencia de Jonathan David. El equipo local dominó la posesión del balón y fue más efectivo en ataque, con Kang-In Lee destacando como uno de los jugadores más participativos. Además, el VAR anuló un gol de Johnny Cardoso en el minuto 44 por una falta previa, lo que mantuvo el marcador en 1-0 hasta el segundo tiempo.

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-FICHA TÉCNICA

RESULTADO: ATLÉTICO DE MADRID 2 - MANCHESTER UNITED 0 (1-0, al descanso).

-EQUIPOS

ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Cristian Romero, David Hancko, Alejandro Grimaldo; Giuliano Simeone (Robin Le Normand, min.88), Pablo Barrios (Marc Pubill, min.61), Johnny Cardoso, Alejandro Baena (Morten Hjulmand, min.71); Kang-In Lee (Jonathan David, min.61), Julian Alvarez (Ademola Lookman, min.71).MANCHESTER UNITED: Senne Lammens; Leny Yoro, Diogo Dalot, Ayden Heaven (Harry Maguire, min.80), Lisandro Martinez; Andrey Santos, Carlos Baleba (Mason Mount, min.66), Bruno Fernandes (Matheus Cunha, min.80), Youri Tielemans (Joshua Zirkzee, min.66), Marcus Rashford (Amad Diallo, min.66), Bryan Mbeumo.

-GOLES

1-0, min.1: Pablo Barrios (Alejandro Baena) .2-0, min.79: Ademola Lookman (Jonathan David) .Amarilla al banquillo, a Diego Simeone del Atlético en el minuto 37 . Gol anulado a Johnny Cardoso de Atlético en el minuto 44 .

-ÁRBITRO

Glenn Nyberg, asistido en las bandas por Mahbod Beigi y Andreas Soederkvist, en el VAR: Pol van Boekel y Dennis Higler. Amonestó a Robin Le Normand (min.88), por parte de ATLÉTICO DE MADRID. Amonestó a Marcus Rashford (min.52), y, además expulsó con tarjeta roja Leny Yoro (min.74), por parte de MANCHESTER UNITED.

-INCIDENCIAS VAR

Min.44: ¡G O O O O O O O L de Atlético Madrid! Marca Johnny Cardoso.Min.44: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Atlético Madrid.Min.45(+1) : ¡GOL INVALIDADO! - Tras una revisión, el árbitro anula el gol de Atlético Madrid por una falta previa.Min.73: VAR - ¡TARJETA! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, una posible tarjeta para un jugador de Manchester United.Min.74: ¡TARJETA! - Tras revisar la acción, el árbitro decide mostrarle una tarjeta a Leny Yoro Manchester United.

-ESTADIO

Riyadh Air Metropolitano

Estadísticas del partido

Estadística Atlético de Madrid Manchester United Goles 2 0 Remates Fuera 5 3 Remates 11 9 Pases Totales 560 332 Corners 2 5 Faltas 11 13 Posesión 61% 39% Tiros Bloqueados 1 2 Fueras de Juego 1 2 Tarjetas Amarillas 2 1 Tarjetas Rojas 0 1 Asistencias 2 0 Ataques 101 103 Ataques Peligrosos 45 33 Centros 10 11 Saques de Banda 16 8 Saques de Portería 4 4 Tratamientos 0 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 15 12 Paradas 4 3 Contra Golpes 4 2

Clasificación Actual

Posición Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Barcelona 6 2 2 Sporting CP 6 2 3 Arsenal 6 2 4 Bayern Munich 4 2 5 Paris Saint-Germain 3 1 6 Como 3 1 7 Manchester United 3 2 8 VfB Stuttgart 3 1 9 Manchester City 3 1 10 Villareal 3 2 11 Real Betis 3 1 11 Aston Villa 3 1 13 Atlético de Madrid 3 2 14 Borussia Dortmund 3 1 15 Real Madrid 3 1 15 Liverpool 3 1 17 AEK Athens 3 1 18 Club Brugge 3 2 19 Lens 3 2 20 RB Leipzig 3 2 21 Sabah FK 3 2 22 Shakhtar Donetsk 1 1 22 Roma 1 1 24 Fenerbahce 1 1 25 PSV Eindhoven 1 2 26 Viking 1 2 27 LASK 0 1 28 Inter 0 2 29 Oporto 0 1 30 Slavia Prague 0 2 31 Napoles 0 2 32 Lille 0 2 33 Feyenoord 0 1 34 Galatasaray 0 2 35 Slovan Bratislava 0 1 36 Bodo/Glimt 0 1

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