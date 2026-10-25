Barcelona 1 - 2 Real Madrid | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 10 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 25 de octubre de 2026.

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El Real Madrid se impuso este domingo por 1-2 al Barcelona en el Spotify Camp Nou, en un encuentro donde los visitantes se mostraron más efectivos de cara a portería. Kylian Mbappe abrió el marcador en el minuto 41, aprovechando una de las pocas oportunidades claras de los merengues en la primera mitad. Tras el descanso, el Barcelona, que dominó en posesión y remates, logró igualar el marcador con un gol de Raphinha en el minuto 61, asistido por Pedri. Sin embargo, Mbappe volvió a aparecer en el minuto 88 para sellar la victoria del Real Madrid, asistido por Eduardo Camavinga. A pesar del esfuerzo y la superioridad en el juego, los azulgranas no pudieron concretar las oportunidades generadas, destacando la actuación ofensiva de Raphinha como el jugador más participativo en el ataque local.

Con esta victoria, el Real Madrid suma 27 puntos, igualando al Barcelona en la cima de la clasificación, pero los culés mantienen el liderato por diferencia de goles. A falta de 28 jornadas por disputar, ambos equipos continúan en la lucha por el título de LaLiga, mientras que el Atlético de Madrid, con 25 puntos, sigue de cerca en la tercera posición. La derrota del Barcelona no afecta su posición de cara a la clasificación para la Champions, ya que se mantienen entre los cuatro primeros puestos que otorgan acceso a la máxima competición europea. Por su parte, el Real Madrid refuerza su candidatura al título y se asegura, por ahora, una plaza en la próxima edición de la Champions.

-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial

-FICHA TÉCNICA

RESULTADO: BARCELONA 1 - REAL MADRID 2 (0-1, al descanso).

-EQUIPOS

BARCELONA: Joan Garcia; Joao Cancelo, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Xavi Espart (Alejandro Balde, min.30); Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Anthony Gordon (Karim Adeyemi, min.85), Fermin Lopez (Frenkie de Jong, min.74), Raphinha (Gabriel Jesus, min.86).REAL MADRID: Andriy Lunin; Ibrahima Konate, Marc Cucurella, Dean Huijsen, Federico Valverde (Denzel Dumfries, min.62); Arda Guler (Trent Alexander-Arnold, min.90+4), Jude Bellingham, Yan Diomande (Carlos Espi, min.90+4), Aurelien Tchouameni, Bernardo Silva (Eduardo Camavinga, min.80), Kylian Mbappe.

-GOLES

0-1, min.41: Kylian Mbappe.1-1, min.61: Raphinha (Pedri) .1-2, min.88: Kylian Mbappe (Eduardo Camavinga) .

-ÁRBITRO

Juan Martinez, asistido en las bandas por Diego Barbero y Miguel Martinez, en el VAR: Javier Iglesias y Jose Antonio Lopez. Amonestó a Anthony Gordon (min.84), Alejandro Balde (min.90+7), Karim Adeyemi (min.90+7), por parte de BARCELONA. Amonestó a Aurelien Tchouameni (min.46), Dean Huijsen (min.90+2), Kylian Mbappe (min.90+5), por parte de REAL MADRID.

-INCIDENCIAS VAR

Ninguna

-ESTADIO

Spotify Camp Nou (62,055 espectadores) televisado por Dazn

Estadísticas del partido

Estadística Barcelona Real Madrid Goles 1 2 Remates Fuera 5 3 Remates 17 9 Pases Totales 644 385 Corners 6 6 Faltas 15 11 Posesión 62% 38% Tiros Bloqueados 6 1 Fueras de Juego 2 2 Tarjetas Amarillas 3 3 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 1 Ataques 133 73 Ataques Peligrosos 66 25 Centros 15 12 Saques de Banda 18 8 Saques de Portería 6 7 Tratamientos 0 0 Sustituciones 4 4 Tiros de Falta 13 17 Paradas 3 5 Contra Golpes 2 5

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 27 10 2 Champions Atlético 25 10 3 Champions Real Madrid 24 10 4 Champions Betis 20 10 5 Europa League Real Sociedad 19 10 6 Conference League Sevilla 14 9 18 Descenso Espanyol 8 10 19 Descenso Valencia 6 10 20 Descenso Malaga 5 10

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