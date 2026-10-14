Betis 3 - 2 Oporto | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Betis 3 - 2 Oporto: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (II) de Champions - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 14 de octubre de 2026.

-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial

El Betis ha ganado este miércoles por 3-2 al Oporto en un emocionante encuentro de la Champions disputado en el Estadio Benito Villamarín. Tras un primer tiempo sin goles, el equipo local abrió el marcador al inicio de la segunda mitad con un tanto de Abdessamad Ezzalzouli en el minuto 47. Sin embargo, el Oporto reaccionó rápidamente y empató con un gol de Gabriel Veiga en el minuto 55. Samuel Aghehowa puso al equipo visitante por delante en el minuto 61, pero el Betis no se rindió y logró igualar el marcador con un gol de Juan Hernández en el minuto 74. La victoria para los locales llegó en el minuto 84, cuando Isco convirtió un penalti, previamente revisado y concedido por el VAR. Este resultado se vio influenciado por la revisión del VAR que anuló un gol del Oporto en el minuto 42 por una falta previa. El Betis mostró mayor protagonismo en el partido, dominando la posesión y generando más oportunidades de gol, con Ezzalzouli siendo uno de los jugadores más participativos en el ataque.

-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial

-FICHA TÉCNICA

RESULTADO: REAL BETIS 3 - OPORTO 2 (0-0, al descanso).

-EQUIPOS

REAL BETIS: Alvaro Valles; Angel Ortiz, Marc Bartra, Natan, Francisco Garcia; Marc Roca (Pablo Fornals, min.87), Nelson Deossa (Dani Ceballos, min.62), Abdessamad Ezzalzouli, Antony (Rodrigo Riquelme, min.90), Isco (Facundo Bernal, min.87), Troy Parrott (Juan Hernandez, min.62).OPORTO: Diogo Costa; Martim Fernandes (Alberto Costa, min.59), Jakub Kiwior, Francisco Moura, Pablo Rosario; Victor Froholdt, Alan Varela, Gabriel Veiga (In-Beom Hwang, min.71); Andre Silva (Samuel Aghehowa, min.59), Borja Sainz (Oskar Pietuszewski, min.59), Pepe (Santiago Gimenez, min.86).

-GOLES

1-0, min.47: Abdessamad Ezzalzouli (Francisco Garcia) .1-1, min.55: Gabriel Veiga.1-2, min.61: Samuel Aghehowa (Pepe) .2-2, min.74: Juan Hernandez (Antony) .3-2, min.84: Isco, de penalti.Amarilla al banquillo, a Francesco Farioli del FC Porto en el minuto 42 . Gol anulado a Martim Fernandes de FC Porto en el minuto 40 .

-ÁRBITRO

Clement Turpin, asistido en las bandas por Nicolas Danos y Benjamin Pages, en el VAR: Willy Delajod y Mathieu Vernice. Amonestó a Nelson Deossa (min.57), Abdessamad Ezzalzouli (min.57), Dani Ceballos (min.77), Angel Ortiz (min.90+3), por parte de REAL BETIS. Amonestó a Andre Silva (min.57), Victor Froholdt (min.73), Santiago Gimenez (min.86), por parte de OPORTO.

-INCIDENCIAS VAR

Min.40: ¡G O O O O O O O L de FC Oporto! Marca Martim Fernandes.Min.42: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para FC Oporto.Min.42: ¡GOL INVALIDADO! - Tras una revisión, el árbitro anula el gol de FC Oporto por una falta previa.Min.82: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Betis.Min.83: Tras la revisión del VAR, el árbitro modifica su decisión y concede penalti a Betis.

-ESTADIO

Estadio Benito Villamarin

Estadísticas del partido

Estadística Real Betis Oporto Goles 3 2 Remates Fuera 8 4 Remates 17 10 Corners 5 1 Faltas 15 14 Posesión 54% 46% Tiros Bloqueados 2 2 Fueras de Juego 0 0 Tarjetas Amarillas 4 4 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 2 1 Centros 7 5 Saques de Banda 9 15 Saques de Portería 3 7 Tratamientos 0 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 14 15 Paradas 2 4 Contra Golpes 0 0

Clasificación Actual

Posición Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Paris Saint-Germain 6 2 2 Barcelona 6 2 3 Aston Villa 6 2 4 VfB Stuttgart 6 2 5 Liverpool 6 2 6 Sporting CP 6 2 7 Arsenal 6 2 8 Real Madrid 6 2 9 Real Betis 6 2 10 Bayern Munich 4 2 11 Shakhtar Donetsk 4 2 12 Como 3 2 13 Manchester United 3 2 14 Villareal 3 2 15 Atlético de Madrid 3 2 16 Club Brugge 3 2 17 Manchester City 3 2 18 Borussia Dortmund 3 2 19 Lens 3 2 20 AEK Athens 3 2 21 RB Leipzig 3 2 22 Sabah FK 3 2 23 Feyenoord 3 2 24 Bodo/Glimt 3 2 25 Roma 1 2 26 PSV Eindhoven 1 2 27 Viking 1 2 28 Fenerbahce 1 2 29 Inter 0 2 30 Oporto 0 2 31 Slavia Prague 0 2 32 Napoles 0 2 33 LASK 0 2 34 Lille 0 2 35 Galatasaray 0 2 36 Slovan Bratislava 0 2

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 14/10/2026 Champions League Betis 3-2 FC Porto

Últimos Resultados de Betis

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 14/10/2026 Champions Betis 3-2 FC Porto 11/10/2026 LaLiga Betis 5-2 Osasuna 20/09/2026 LaLiga Deportivo 1-1 Betis 17/09/2026 LaLiga Betis 1-0 Getafe 14/09/2026 LaLiga Villarreal 1-2 Betis

Últimos Resultados de Oporto

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 14/10/2026 Champions Betis 3-2 FC Porto 08/09/2026 Champions FC Porto 0-2 Manchester City 12/03/2024 Champions Arsenal 5-2 FC Porto 21/02/2024 Champions FC Porto 1-0 Arsenal 13/12/2023 Champions FC Porto 5-3 Shakhtar Donetsk

Próximos partidos de Betis

Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 17/10/2026 18:30 LaLiga Betis Barcelona 21/10/2026 21:00 Champions Betis Feyenoord 25/10/2026 16:15 LaLiga Celta Betis

Próximos partidos de Oporto