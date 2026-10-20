Cristina Bucsa 0 - 2 Polina Kudermetova: resumen y estadísticas del partido de Ningbo Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 20 de octubre de 2026.





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La tenista uzbeka Polina Kudermetova ha avanzado a los octavos de final del torneo Ningbo Open, de categoría WTA 500 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la española Cristina Bucsa por 7-6, 6-2. En el primer set, Kudermetova logró un total de 2 'breaks', mientras que Bucsa consiguió 2 'breaks' también, llevando el set a un 'tie-break' que Kudermetova ganó 7-5. En el segundo set, Kudermetova logró 2 'breaks' y mantuvo todos sus servicios, asegurando el set 6-2. En cuanto a las estadísticas de saque, Kudermetova tuvo un 1st Serve Percentage del 45% y ganó el 71% de sus puntos de servicio. Bucsa, por su parte, tuvo un 1st Serve Percentage del 58% y ganó el 56% de sus puntos de servicio.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



