Daniil Medvedev 1 - 0 Alexander Bublik: resumen y estadísticas del partido de Almaty Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 24 de octubre de 2026.





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El tenista ruso Daniil Medvedev ha avanzado a la final del torneo Almaty Open, de categoría ATP Tour 250, que se disputa en pista dura, tras ganar por la vía rápida al kazajo Alexander Bublik con un resultado de 6-3, 0-0 en un partido que finalizó debido a la retirada de Bublik. En el primer set, Medvedev logró un break en el cuarto juego, lo que le permitió tomar ventaja y cerrar el set con un marcador de 6-3. Medvedev mantuvo su servicio en todos los juegos que sirvió y no enfrentó ningún punto de break en contra. Su porcentaje de primer servicio fue del 65%, ganando el 87% de los puntos con su primer servicio. Además, Medvedev realizó 9 aces y cometió una doble falta durante el partido.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



