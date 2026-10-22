Daniil Medvedev 2 - 0 Sho Shimabukuro: resumen y estadísticas del partido de Almaty Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 22 de octubre de 2026.





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El tenista ruso Daniil Medvedev ha avanzado a los cuartos de final del torneo Almaty Open, de categoría ATP Tour 250, que se disputa en pista dura, tras ganar al japonés Sho Shimabukuro por la vía rápida con un resultado de 6-2, 6-1 en 52 minutos. En el primer set, Medvedev logró dos 'breaks', rompiendo el servicio de Shimabukuro en el primer y séptimo juego, para cerrar el set 6-2. En el segundo set, Medvedev continuó con su dominio, consiguiendo tres 'breaks' en el tercer, quinto y séptimo juego, concluyendo el set 6-1. En cuanto a las estadísticas de saque, Medvedev tuvo un 79% de puntos ganados con su primer servicio y realizó 7 aces, mientras que Shimabukuro logró un 70% de primeros servicios y cometió 4 dobles faltas.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



