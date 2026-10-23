Daniil Medvedev 2 - 0 Terence Atmane: resumen y estadísticas del partido de Almaty Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 23 de octubre de 2026.





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El tenista ruso Daniil Medvedev ha avanzado a las semifinales del torneo Almaty Open, de categoría ATP Tour 250 y que se disputa en pista dura, tras ganar al francés Terence Atmane por la vía rápida (6-4, 6-4) en 1 hora y 15 minutos. En el primer set, Medvedev logró un break crucial en el séptimo juego, lo que le permitió cerrar el set 6-4 después de mantener su servicio en el décimo juego. En el segundo set, Medvedev rompió el servicio de Atmane en el primer juego y mantuvo su ventaja hasta el final, asegurando el set 6-4. Medvedev mostró un sólido rendimiento en el servicio, con un 70% de primeros servicios y ganando el 82% de los puntos con su servicio. Además, consiguió 5 aces y cometió 3 dobles faltas durante el partido.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



