Daniil Medvedev 2 - 1 Tommy Paul: resumen y estadísticas del partido de Shanghai Rolex Masters (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 16 de octubre de 2026.





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Daniil Medvedev ha avanzado a las semifinales del torneo Shanghai Rolex Masters, de categoría ATP Tour Masters 1000, que se disputa en pista dura, tras ganar al estadounidense Tommy Paul por 6-3, 1-6, 6-3 en 2 horas y 8 minutos. En el primer set, Medvedev logró dos 'breaks' en los juegos 5 y 9, cerrando el set 6-3. En el segundo set, Tommy Paul dominó, consiguiendo 'breaks' en los juegos 1, 5 y 7, llevándose el set por 6-1. En el tercer set, Medvedev recuperó el control, con 'breaks' en los juegos 1 y 9, asegurando la victoria con un 6-3. Estadísticas destacadas del partido incluyen que Medvedev tuvo un 64% de efectividad en su primer servicio, ganando el 43% de los puntos con su primer servicio y logrando 16 aces en total. Paul, por su parte, tuvo un 60% de efectividad en su primer servicio, ganando el 37% de los puntos con su primer servicio y logrando 7 aces.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



