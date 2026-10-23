Deportivo Alavés 1 - 1 Málaga | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 10 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 23 de octubre de 2026.
-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial
El Deportivo Alavés empató este viernes 1-1 contra el Málaga en el Estadio Mendizorroza, en un partido donde ambos equipos se repartieron la posesión del balón y las oportunidades de gol. El conjunto visitante se adelantó en el marcador justo antes del descanso gracias a un gol de Adrián Niño en el minuto 44, tras una revisión del VAR que validó la jugada. El equipo local, que fue más incisivo en ataque con 18 remates frente a los 6 del Málaga, logró igualar el marcador en el minuto 89 con un gol de Aitor Manas, también validado por el VAR. A pesar de las numerosas oportunidades, el Alavés no pudo capitalizar su dominio ofensivo, destacando la actuación de Carles Aleñá como uno de los jugadores más activos en el ataque.
Con este resultado, el Deportivo Alavés se mantiene en la séptima posición de la clasificación con 13 puntos en 10 partidos, mientras que el Málaga sigue en la última posición con 5 puntos en 10 partidos. El empate deja al Alavés fuera de los puestos europeos por el momento, mientras que el Málaga continúa en zona de descenso, con la necesidad de mejorar sus resultados en las próximas jornadas para evitar perder la categoría. Ambos equipos deberán seguir luchando en las próximas fechas para alcanzar sus objetivos en la competición.
-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial
-FICHA TÉCNICA
RESULTADO: DEPORTIVO ALAVÉS 1 - MÁLAGA 1 (0-1, al descanso).
-EQUIPOS
DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Nahuel Tenaglia, Nicolas Valentini (Youssef Enriquez, min.55), Angel Perez, Abderrahman Rebbach (Denis Suarez, min.55), Ville Koski; Carles Alena (Hugo Novoa, min.46), Antonio Blanco (Aitor Manas, min.75), Pablo Ibanez; Lucas Boye, Mariano Diaz (Antonio Martinez, min.66).
MÁLAGA: Alfonso Herrero; Carlos Puga (Juan Berrocal, min.77), Angel Recio, Einar Galilea, Rafita; Ramon Enriquez (Rafa Rodriguez, min.68), Carlos Dotor (Jens-Lys Cajuste, min.87), Adam Aznou (Jose Salinas, min.68), David Larrubia, Dani Lorenzo, Adrian Nino (Chupe, min.77).
-GOLES
0-1, min.44: Adrian Nino (Ramon Enriquez) .
1-1, min.89: Aitor Manas.
Amarilla al banquillo, a Juan Funes del Malaga en el minuto 90 +3.
-ÁRBITRO
Carlos Muniz, asistido en las bandas por Fernando Estela y Ivan Rios, en el VAR: Carlos del Cerro y Luis Mario Milla. Amonestó a Lucas Boye (min.39), Nahuel Tenaglia (min.67), por parte de DEPORTIVO ALAVÉS. Amonestó a Carlos Dotor (min.84), por parte de MÁLAGA.
-INCIDENCIAS VAR
Min.45: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Málaga.
Min.45: ¡GOL! Tras una revisión de la jugada, el árbitro cambia su decisión inicial y concede el gol a Málaga.
Min.90: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Alavés.
Min.90(+1) : ¡GOL VÁLIDO! - Tras revisar la jugada, el árbitro decide que el gol de Alavés debe subir al marcador.
-ESTADIO
Estadio Mendizorroza
Estadísticas del partido
|Estadística
| Deportivo Alavés
| Málaga
|Goles
| 1
| 1
|Remates Fuera
| 7
| 2
|Remates
| 18
| 6
|Pases Totales
| 426
| 464
|Corners
| 7
| 2
|Faltas
| 14
| 12
|Posesión
| 50%
| 50%
|Tiros Bloqueados
| 6
| 1
|Fueras de Juego
| 0
| 1
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 1
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 1
|Ataques
| 121
| 93
|Ataques Peligrosos
| 80
| 26
|Centros
| 22
| 3
|Saques de Banda
| 29
| 18
|Saques de Portería
| 6
| 8
|Tratamientos
| 0
| 0
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 13
| 14
|Paradas
| 2
| 4
|Contra Golpes
| 1
| 7
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 27
| 9
|2
| Champions
| Atlético
| 22
| 9
|3
| Champions
| Real Madrid
| 21
| 9
|4
| Champions
| Betis
| 19
| 9
|5
| Europa League
| Real Sociedad
| 16
| 9
|6
| Conference League
| Sevilla
| 14
| 9
|7
| Permanencia
| Alavés
| 12
| 10
|18
| Descenso
| Elche
| 7
| 9
|19
| Descenso
| Valencia
| 6
| 9
|20
| Descenso
| Malaga
| 5
| 10
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/10/2026
| LaLiga
| Alavés
| 1-1
| Malaga
|20/05/2023
| LaLiga2
| Malaga
| 1-2
| Alavés
Últimos Resultados de Deportivo Alavés
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|18/10/2026
| LaLiga
| Celta
| 2-1
| Alavés
|10/10/2026
| LaLiga
| Alavés
| 1-2
| Atlético
|19/09/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-0
| Alavés
|15/09/2026
| LaLiga
| Alavés
| 0-1
| Valencia
|12/09/2026
| LaLiga
| Racing
| 2-1
| Alavés
Últimos Resultados de Málaga
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|18/10/2026
| LaLiga
| Malaga
| 2-5
| Real Sociedad
|09/10/2026
| LaLiga
| Malaga
| 1-1
| Espanyol
|20/09/2026
| LaLiga
| Getafe
| 1-0
| Malaga
|17/09/2026
| LaLiga
| Malaga
| 1-3
| Villarreal
|13/09/2026
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Malaga
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