Resultados de la jornada 14 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 29 de noviembre de 2026.
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El Barcelona ha ganado este domingo por 1-5 al Deportivo de La Coruña en el partido correspondiente a la jornada 14 de LaLiga, consolidando su liderazgo en la competición. El encuentro, disputado en el estadio Abanca-Riazor, comenzó con un gol tempranero de Lamine Yamal en el minuto 2, a lo que respondió Pierre-Emerick Aubameyang con el empate en el minuto 9. Sin embargo, el equipo visitante retomó la ventaja con un gol de Dani Olmo en el minuto 20. En la segunda mitad, Raphinha amplió la ventaja con un doblete en los minutos 50 y 83, y cerró su triplete en el tiempo añadido del segundo tiempo, asistido nuevamente por Lamine Yamal. El Barcelona dominó el partido con un 73% de posesión y 23 remates, destacando la actuación de Raphinha como el jugador más participativo en ataque.
Con esta victoria, el Barcelona suma 42 puntos y se mantiene firme en el primer puesto de la clasificación, asegurando matemáticamente su clasificación para la próxima edición de la Champions, ya que no puede ser alcanzado por el quinto clasificado, la Real Sociedad, que tiene un partido menos. El Deportivo, por su parte, se encuentra en la decimotercera posición con 15 puntos, aún lejos de la zona de descenso. Durante el partido, se revisó un posible penalti para el Barcelona mediante el VAR en el minuto 45(+3), pero no se tomó ninguna medida adicional tras la revisión. El encuentro transcurrió sin expulsiones, aunque se mostraron varias tarjetas amarillas, incluyendo una al entrenador del Deportivo, Antonio Hidalgo, en el banquillo.
-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial
-FICHA TÉCNICA
RESULTADO: DEPORTIVO 1 - BARCELONA 5 (1-2, al descanso).
-EQUIPOS
DEPORTIVO: Leo Roman; Adria Altimira, Miguel Loureiro, Jose Gimenez; David Mella, Marc Casado (Luismi Cruz, min.71), Yeremay Hernandez (Mario Soriano, min.56), Lorenzo Amatucci (Diego Villares, min.71), Giacomo Quagliata (Adama Traore, min.56); Pierre-Emerick Aubameyang, Bil Nsongo (Zakaria Eddahchouri, min.81).
BARCELONA: Joan Garcia; Eric Garcia (Jules Kounde, min.65), Gerard Martin, Pau Cubarsi, Joao Cancelo (Gavi, min.57); Dani Olmo (Rodri, min.57), Pedri, Lamine Yamal, Anthony Gordon (Karim Adeyemi, min.84), Frenkie de Jong (Andreas Christensen, min.65), Raphinha.
-GOLES
0-1, min.2: Lamine Yamal (Pedri) .
1-1, min.9: Pierre-Emerick Aubameyang.
1-2, min.20: Dani Olmo (Anthony Gordon) .
1-3, min.50: Raphinha (Lamine Yamal) .
1-4, min.83: Raphinha.
1-5, min.90(+1): Raphinha (Lamine Yamal) .
Amarilla al banquillo, a Antonio Hidalgo del Deportivo en el minuto 8 .
-ÁRBITRO
Isidro Diaz de Mera, asistido en las bandas por Diego Santaursula y Ruben Campo, en el VAR: Daniel Trujillo y Francisco Jose Hernandez. Amonestó a Giacomo Quagliata (min.23), por parte de DEPORTIVO. Amonestó a Joao Cancelo (min.5), Lamine Yamal (min.90+4), por parte de BARCELONA.
-INCIDENCIAS VAR
Min.45(+3) : VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Barcelona.
Min.45(+3) : REVISIÓN del VAR finalizada - No se ha tomado ninguna medida adicional tras la misma.
-ESTADIO
Abanca-Riazor (30,793 espectadores) televisado por Dazn
Estadísticas del partido
|Estadística
| Deportivo
| Barcelona
|Goles
| 1
| 5
|Remates Fuera
| 2
| 7
|Remates
| 7
| 23
|Pases Totales
| 259
| 766
|Corners
| 4
| 8
|Faltas
| 15
| 8
|Posesión
| 27%
| 73%
|Tiros Bloqueados
| 0
| 4
|Fueras de Juego
| 1
| 2
|Tarjetas Amarillas
| 1
| 2
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 4
|Ataques
| 58
| 131
|Ataques Peligrosos
| 22
| 52
|Centros
| 13
| 19
|Saques de Banda
| 15
| 14
|Saques de Portería
| 7
| 4
|Tratamientos
| 0
| 0
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 10
| 16
|Paradas
| 7
| 4
|Contra Golpes
| 4
| 2
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 39
| 14
|2
| Champions
| Atlético
| 34
| 14
|3
| Champions
| Real Madrid
| 33
| 14
|4
| Champions
| Betis
| 27
| 14
|5
| Europa League
| Real Sociedad
| 22
| 13
|6
| Conference League
| Racing
| 20
| 14
|13
| Permanencia
| Deportivo
| 15
| 14
|18
| Descenso
| Getafe
| 12
| 13
|19
| Descenso
| Elche
| 11
| 14
|20
| Descenso
| Malaga
| 5
| 14
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| Deportivo
| 1-5
| Barcelona
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| Deportivo
| 1-5
| Barcelona
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| Alavés
| 3-1
| Deportivo
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| LaLiga
| Espanyol
| 0-0
| Deportivo
|02/11/2026
| LaLiga
| Deportivo
| 2-1
| Osasuna
|24/10/2026
| LaLiga
| Atlético
| 1-0
| Deportivo
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| 1-5
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| Champions
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| 1-4
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| 3-2
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| 1-2
| Barcelona
|03/11/2026
| Champions
| Barcelona
| 3-0
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