Deportivo 1 - 1 Levante | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 9 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 16 de octubre de 2026.

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El Deportivo de La Coruña y el Levante empataron este viernes 1-1 en el Abanca-Riazor, en un partido donde ambos equipos mostraron un juego equilibrado. Tras una primera mitad sin goles, Bil Nsongo adelantó al conjunto local en el minuto 63. Sin embargo, el Levante logró igualar el marcador en el minuto 82 con un gol de Dani Requena, asistido por Petar Ratkov. A lo largo del encuentro, el Levante tuvo una ligera ventaja en la posesión del balón y en el número de remates, lo que les permitió mantener la presión sobre el Deportivo. No hubo expulsiones ni intervenciones del VAR que alteraran el resultado final.

Con este empate, el Deportivo de La Coruña se mantiene en la octava posición de la tabla con 12 puntos en 9 partidos, mientras que el Levante sigue en la decimoséptima posición con 8 puntos en 9 partidos. A pesar de su posición en la tabla, el Levante mostró un buen desempeño ofensivo, siendo Dani Requena uno de los jugadores más destacados en el ataque. Con 29 jornadas aún por disputar, ambos equipos buscarán mejorar su posición para evitar el descenso y, en el caso del Deportivo, intentar acercarse a los puestos europeos.

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-FICHA TÉCNICA

RESULTADO: DEPORTIVO 1 - LEVANTE 1 (0-0, al descanso).

-EQUIPOS

DEPORTIVO: Leo Roman; Ximo Navarro (Adria Altimira, min.62), Bright Ede (Miguel Loureiro, min.85), Giacomo Quagliata, Jose Gimenez; Riki Rodriguez (Angelino, min.80), Luismi Cruz (Adama Traore, min.62), Diego Villares, Mario Soriano; Yeremay Hernandez (Jonathan Asp, min.80), Bil Nsongo.LEVANTE: Mathew Ryan; Adrian De La Fuente, Ifeanyi Ndukwe, Manuel Sanchez, Nacho Perez (Jeremy Toljan, min.76); Dani Requena, Enzo Bardeli (Jon Olasagasti, min.69), Oriol Rey (Petar Ratkov, min.69); Roger Brugue, Ivan Romero, Thiago Fernandez (Victor Garcia, min.90+3).

-GOLES

1-0, min.63: Bil Nsongo.1-1, min.82: Dani Requena (Petar Ratkov) .

-ÁRBITRO

Manuel Orellana, asistido en las bandas por Roberto Tejero y Ruben Becerril, en el VAR: Valentin Pizarro y Jorge Figueroa. Amonestó a Luismi Cruz (min.42), Adria Altimira (min.90+6), por parte de DEPORTIVO. Amonestó a Ivan Romero (min.33), Adrian De La Fuente (min.89), por parte de LEVANTE.

-INCIDENCIAS VAR

Ninguna

-ESTADIO

Abanca-Riazor (28,437 espectadores)

Estadísticas del partido

Estadística Deportivo Levante Goles 1 1 Remates Fuera 4 5 Remates 12 10 Pases Totales 374 422 Corners 3 5 Faltas 15 12 Posesión 46% 54% Tiros Bloqueados 3 1 Fueras de Juego 1 0 Tarjetas Amarillas 2 2 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 1 Ataques 83 109 Ataques Peligrosos 34 35 Centros 14 18 Saques de Banda 17 21 Saques de Portería 10 5 Tratamientos 2 0 Sustituciones 5 4 Tiros de Falta 12 16 Paradas 2 4 Contra Golpes 0 0

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 24 8 2 Champions Atlético 19 8 3 Champions Betis 19 8 4 Champions Real Madrid 18 8 5 Europa League Sevilla 14 8 6 Conference League Real Sociedad 13 8 8 Permanencia Deportivo 11 9 17 Permanencia Levante 7 8 18 Descenso Elche 6 8 19 Descenso Valencia 5 8 20 Descenso Malaga 4 8

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