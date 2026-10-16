Deportivo 1 - 1 Levante | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 9 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 16 de octubre de 2026.
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El Deportivo de La Coruña y el Levante empataron este viernes 1-1 en el Abanca-Riazor, en un partido donde ambos equipos mostraron un juego equilibrado. Tras una primera mitad sin goles, Bil Nsongo adelantó al conjunto local en el minuto 63. Sin embargo, el Levante logró igualar el marcador en el minuto 82 con un gol de Dani Requena, asistido por Petar Ratkov. A lo largo del encuentro, el Levante tuvo una ligera ventaja en la posesión del balón y en el número de remates, lo que les permitió mantener la presión sobre el Deportivo. No hubo expulsiones ni intervenciones del VAR que alteraran el resultado final.
Con este empate, el Deportivo de La Coruña se mantiene en la octava posición de la tabla con 12 puntos en 9 partidos, mientras que el Levante sigue en la decimoséptima posición con 8 puntos en 9 partidos. A pesar de su posición en la tabla, el Levante mostró un buen desempeño ofensivo, siendo Dani Requena uno de los jugadores más destacados en el ataque. Con 29 jornadas aún por disputar, ambos equipos buscarán mejorar su posición para evitar el descenso y, en el caso del Deportivo, intentar acercarse a los puestos europeos.
-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial
-FICHA TÉCNICA
RESULTADO: DEPORTIVO 1 - LEVANTE 1 (0-0, al descanso).
-EQUIPOS
DEPORTIVO: Leo Roman; Ximo Navarro (Adria Altimira, min.62), Bright Ede (Miguel Loureiro, min.85), Giacomo Quagliata, Jose Gimenez; Riki Rodriguez (Angelino, min.80), Luismi Cruz (Adama Traore, min.62), Diego Villares, Mario Soriano; Yeremay Hernandez (Jonathan Asp, min.80), Bil Nsongo.
LEVANTE: Mathew Ryan; Adrian De La Fuente, Ifeanyi Ndukwe, Manuel Sanchez, Nacho Perez (Jeremy Toljan, min.76); Dani Requena, Enzo Bardeli (Jon Olasagasti, min.69), Oriol Rey (Petar Ratkov, min.69); Roger Brugue, Ivan Romero, Thiago Fernandez (Victor Garcia, min.90+3).
-GOLES
1-0, min.63: Bil Nsongo.
1-1, min.82: Dani Requena (Petar Ratkov) .
-ÁRBITRO
Manuel Orellana, asistido en las bandas por Roberto Tejero y Ruben Becerril, en el VAR: Valentin Pizarro y Jorge Figueroa. Amonestó a Luismi Cruz (min.42), Adria Altimira (min.90+6), por parte de DEPORTIVO. Amonestó a Ivan Romero (min.33), Adrian De La Fuente (min.89), por parte de LEVANTE.
-INCIDENCIAS VAR
Ninguna
-ESTADIO
Abanca-Riazor (28,437 espectadores)
Estadísticas del partido
|Estadística
| Deportivo
| Levante
|Goles
| 1
| 1
|Remates Fuera
| 4
| 5
|Remates
| 12
| 10
|Pases Totales
| 374
| 422
|Corners
| 3
| 5
|Faltas
| 15
| 12
|Posesión
| 46%
| 54%
|Tiros Bloqueados
| 3
| 1
|Fueras de Juego
| 1
| 0
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 2
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 1
|Ataques
| 83
| 109
|Ataques Peligrosos
| 34
| 35
|Centros
| 14
| 18
|Saques de Banda
| 17
| 21
|Saques de Portería
| 10
| 5
|Tratamientos
| 2
| 0
|Sustituciones
| 5
| 4
|Tiros de Falta
| 12
| 16
|Paradas
| 2
| 4
|Contra Golpes
| 0
| 0
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 24
| 8
|2
| Champions
| Atlético
| 19
| 8
|3
| Champions
| Betis
| 19
| 8
|4
| Champions
| Real Madrid
| 18
| 8
|5
| Europa League
| Sevilla
| 14
| 8
|6
| Conference League
| Real Sociedad
| 13
| 8
|8
| Permanencia
| Deportivo
| 11
| 9
|17
| Permanencia
| Levante
| 7
| 8
|18
| Descenso
| Elche
| 6
| 8
|19
| Descenso
| Valencia
| 5
| 8
|20
| Descenso
| Malaga
| 4
| 8
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| Deportivo
| 1-1
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| Deportivo
| 1-2
| Levante
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| LaLiga2
| Levante
| 2-1
| Deportivo
Últimos Resultados de Deportivo
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|16/10/2026
| LaLiga
| Deportivo
| 1-1
| Levante
|11/10/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-2
| Deportivo
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| LaLiga
| Deportivo
| 1-1
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|16/09/2026
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| Deportivo
| 0-1
| Sevilla
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| LaLiga
| Getafe
| 1-1
| Deportivo
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| Deportivo
| 1-1
| Levante
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| LaLiga
| Levante
| 3-3
| Sevilla
|20/09/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 3-1
| Levante
|13/09/2026
| LaLiga
| Levante
| 2-4
| Barcelona
|06/09/2026
| LaLiga
| Malaga
| 0-0
| Levante
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