Elena Rybakina 2 - 1 Katarzyna Kawa: resumen y estadísticas del partido de Ningbo Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 23 de octubre de 2026.





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La tenista kazaja Elena Rybakina ha avanzado a las semifinales del torneo Ningbo Open, de categoría WTA 500, que se disputa en pista dura al aire libre en Ningbo (China), tras ganar a la polaca Katarzyna Kawa por 2-1 (6-1, 3-6, 6-1) en 1 hora y 42 minutos. En el primer set, Rybakina mostró un fuerte desempeño al romper el servicio de Kawa dos veces, llevándose el set por 6-1. En el segundo set, Kawa respondió con fuerza, rompiendo el servicio de Rybakina tres veces para ganar el set 6-3. En el set decisivo, Rybakina recuperó el control, rompiendo el servicio de Kawa dos veces y asegurando el set y el partido con un 6-1. Estadísticamente, Rybakina tuvo un 58% de efectividad en su primer servicio, ganando el 64% de los puntos jugados con su servicio y logrando 7 aces en total. Por otro lado, Kawa tuvo un 51% de efectividad en su primer servicio y ganó el 49% de los puntos jugados con su servicio.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



