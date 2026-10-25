Elena Rybakina 2 - 0 Leylah Fernandez: resumen y estadísticas del partido de Ningbo Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 25 de octubre de 2026.





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La tenista kazaja Elena Rybakina se ha proclamado campeona del Ningbo Open, un torneo de categoría WTA 500 que se disputa en pista dura al aire libre en Ningbo, China. Rybakina ganó por la vía rápida a la canadiense Leylah Fernandez con un resultado de 6-2, 6-2 en un partido que duró 1 hora y 16 minutos. En el primer set, Rybakina logró dos 'breaks' en los juegos 5 y 7, asegurando el set con un marcador de 6-2. En el segundo set, repitió la hazaña con 'breaks' en los juegos 3 y 7, cerrando nuevamente el set 6-2. Rybakina mostró un sólido desempeño en el servicio, ganando el 67% de sus puntos de primer servicio y salvando 4 de 4 puntos de quiebre. Fernandez, por su parte, no logró romper el servicio de Rybakina en todo el partido.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



