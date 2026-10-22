Elena Rybakina 0 - 0 Polina Kudermetova: resumen y estadísticas del partido de Ningbo Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 22 de octubre de 2026.





--Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial.



# Resumen del Partido: Elena Rybakina vs Polina Kudermetova La tenista rusa Polina Kudermetova ha avanzado a los cuartos de final del Ningbo Open, torneo de categoría WTA 500 que se disputa en pista dura en Ningbo (China), tras ganar a la kazaja Elena Rybakina por la vía rápida con un resultado de 6-0 en 34 minutos. ## Estadísticas del Encuentro **Primer Set (6-0)** Rybakina no pudo contener el juego de Kudermetova en un set completamente dominado por la jugadora de Uzbekistán. El encuentro se definió en los primeros cinco juegos, donde Rybakina sufrió tres roturas de servicio consecutivas (en los juegos 1, 3 y 5), mientras que Kudermetova mantuvo su servicio en los juegos 2 y 4. El parcial final de 5-0 reflejó la superioridad de la ganadora antes de que Rybakina se retirara. **Datos Estadísticos Destacados:** - **Elena Rybakina:** 28 puntos ganados totales | 73% de puntos ganados con primer servicio | 63% de puntos ganados en resto | 1 ace | 1 doble falta - **Polina Kudermetova:** 15 puntos ganados totales | 38% de puntos ganados con primer servicio | 27% de puntos ganados en resto | 0 aces | 7 dobles faltas--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



