Elina Svitolina 1 - 2 Sonay Kartal: resumen y estadísticas del partido de Wuhan Tennis Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 16 de octubre de 2026.





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La tenista británica Sonay Kartal ha avanzado a las semifinales del torneo Wuhan Tennis Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la ucraniana Elina Svitolina por 6-2, 2-6, 6-4 en un partido que duró aproximadamente 2 horas y 5 minutos. En el primer set, Sonay Kartal se impuso con un marcador de 6-2, logrando dos quiebres (breaks) en los juegos 2 y 8. En el segundo set, Elina Svitolina respondió con un contundente 6-2, rompiendo el servicio de Kartal en los juegos 1 y 5. En el tercer y decisivo set, Kartal volvió a tomar la delantera, asegurando el set 6-4 con un break crucial en el juego 10. En cuanto a las estadísticas de servicio, Sonay Kartal tuvo un porcentaje de primer servicio del 58% y ganó el 63% de sus puntos de servicio. Por otro lado, Elina Svitolina tuvo un porcentaje de primer servicio del 64% y ganó el 62% de sus puntos de servicio.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



