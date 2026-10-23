Flavio Cobolli 2 - 1 Brandon Nakashima: resumen y estadísticas del partido de Lyon Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 23 de octubre de 2026.





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El tenista italiano Flavio Cobolli ha avanzado a las semifinales del torneo Lyon Open, de categoría ATP Tour 250, que se disputa en pista dura indoor, tras ganar al estadounidense Brandon Nakashima por 2-1 sets (4-6, 6-4, 6-4) en un partido que duró aproximadamente 2 horas y 18 minutos. En el primer set, Brandon Nakashima se impuso con un resultado de 6-4, logrando un break crucial en el décimo juego. Flavio Cobolli respondió en el segundo set, rompiendo el servicio de Nakashima en el primer y noveno juego, para llevarse el set 6-4. En el tercer set, Cobolli consiguió un break en el séptimo juego, manteniendo su ventaja para cerrar el partido con otro 6-4. En cuanto a las estadísticas de saque, Flavio Cobolli tuvo un 1st Serve Percentage del 62% y ganó el 69% de sus puntos de servicio. Además, logró 3 aces y cometió 2 dobles faltas a lo largo del partido.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



