Flavio Cobolli 1 - 2 Lorenzo Musetti: resumen y estadísticas del partido de Lyon Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 24 de octubre de 2026.





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El tenista italiano Lorenzo Musetti ha avanzado a la final del torneo Lyon Open, de categoría ATP Tour 250 y que se disputa en pista dura, tras ganar al italiano Flavio Cobolli por 4-6, 6-2, 7-5 en un partido que duró 2 horas y 31 minutos. En el primer set, Flavio Cobolli se impuso a Lorenzo Musetti con un marcador de 6-4, logrando romper el servicio de Musetti en el décimo juego. Durante el segundo set, Musetti respondió con fuerza, rompiendo el servicio de Cobolli en dos ocasiones y cerrando el set 6-2. En el tercer y decisivo set, ambos jugadores mantuvieron sus servicios hasta el 5-5, cuando Musetti logró un crucial break en el undécimo juego, asegurando el set y el partido con un 7-5. En términos de estadísticas de saque, Musetti tuvo un 64% de efectividad en el primer servicio y ganó el 51% de los puntos con su primer saque. Además, salvó 8 de 8 puntos de quiebre. Por su parte, Cobolli no logró salvar ningún punto de quiebre en todo el partido.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



