Flavio Cobolli 2 - 0 Stan Wawrinka: resumen y estadísticas del partido de Lyon Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 22 de octubre de 2026.





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El tenista italiano Flavio Cobolli ha avanzado a los cuartos de final del torneo Lyon Open, de categoría ATP Tour 250, que se disputa en pista dura, tras ganar al suizo Stan Wawrinka por la vía rápida (6-2, 6-4) en 1 hora y 7 minutos. En el primer set, Flavio Cobolli logró dos 'breaks', rompiendo el servicio de Stan Wawrinka en los juegos 5 y 7, para cerrar el set con un marcador de 6-2. Cobolli mostró un sólido desempeño en su servicio, manteniendo todos sus juegos de saque. En el segundo set, Cobolli consiguió un 'break' crucial en el tercer juego, lo que le permitió mantener la ventaja hasta el final del set, que concluyó 6-4. A lo largo del partido, Cobolli tuvo un 65% de efectividad en su primer servicio y ganó el 78% de los puntos con su servicio.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



